„A făcut o cădere de calciu și a leșinat” Adela Popescu a stârnit hohote de râs în direct! Dezvăluiri intime despre primul sărut

In articol:

Adela Popescu a povestit în direct cum a decurs primul ei sărut, iar toată lumea a început să râdă. Blondina și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a făcut dezvăluiri total neașteptate despre acest moment, pe care nu-l va uita niciodată.

Mai mult, prezentatoarea TV a dezvăluit că s-a pregătit foarte mult înainte, ca să se asigura că totul va ieși perfect, însă nimic nu a fost așa cum se aștepta! Ce s-a întâmplat cu „partenerul” ei?

Adela Popescu, destăinuiri despre primul sărut. Momentul nu a fost deloc așa cum și l-a imaginat

În urmă cu puțin timp, în cadrul emisiunii pe care o prezintă, Adela Popescu a luat pe absolut toată lumea cu povestea ei. Vedeta de televiziune s-a decis să dezvăluie cum a fost pentru ea primul sărut, iar reacțiile au fost pe măsură. Absolut toți din platou au izbucnit în hohote de râs, după ce aceasta a dezvăluit că primul ei sărut a fost cu ocazia unui casting pentru un rol într-un serial.

Până la acea vreme, blondina nu a mai avut vreun iubit și astfel că primul sărut l-a avut cu un alt tânăr, care voia, de asemenea, să obține un rol.

Deși s-a pregătit o lună pentru acest moment, nimic nu a fost cum s-a așteptat, căci partenerul ei a leșinat în timpul scenei!

Citeste si: De ce să pui sare în mașina de spălat rufe: trucul mai puțin cunoscut care te ajută să economisești timp și energie- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Nu am avut un iubit până în clasa a zecea. Primul sărut l-am avut la un casting. Nu pot să vă spun cât am pregătit scena. Când s-a apropiat, a leșinat. A făcut o cădere de calciu și a leșinat. Lucrurile importante trebuie să se întâmple mai devreme, să nu îți dai seama de măreția lor. Eu m-am pregătit o lună, am repetat scenariul”, a declarat Adela Popescu, în emisiunea pe care o prezintă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, părinți pentru trei băieți. Cum e viața lor?

Citeste si: Adela Popescu a apărut la un eveniment monden cu Mihai Morar. Reacția incredibilă a lui Radu Vâlcan, după ce a văzut fotografiile cu cei doi: "Foarte bine ai îmbrăcat-o!"

În urmă cu aproape un an, cei doi au devenit părinți pentru a treia oară, iar viața lor a devenit de trei ori mai dificilă. Radu Vâlcan recunoaște că fiecare zi este un adevărat haos, însă unul frumos, pe care nici el și nici Adela Popescu nu ar vrea vreodată să-l schimbe.

Citeste si: „Închid ușa pentru totdeauna” Lora, primele declarații despre infidelitate. Artista a făcut mărturisiri neașteptate despre viața sa personală

„Fiecare zi este o provocare. Câteodată stăm la un pahar cu vin seara, când copiii dorm, și ne dăm seama în ce moment suntem. Și sunt mândru de noi. Suntem familia pe care ne-am dorit-o. Cred că suntem compleți. Cred. Și, să mai adaug ceva la prima întrebare: este haos, cu ajutor sau fără, dar un haos frumos”, a povestit Radu Vâlcan, pentru Playtech.ro .