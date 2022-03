A fost abandonată de părinți, de mic copil și crescută doar de bunica ei! Simona Hapciuc a povestit, plângând, trauma vieții ei: "L-am rugat să nu plece de lângă mine"

In articol:

Simona Hapciuc este foarte iubită de public. La fiecare apariție, primește complimente, în primul rând pentru fizicul ei de invidiat, dar și pentru personalitatea plăcută pe care o are.

Pe lângă proiectele TV la care ia parte, Simona Hapciuc are și o poveste de viață fabuloasă, pe care mulți nu o cunosc.

Simona Hapciuc, abandonată de mamă

Simona Hapciuc are o viață extrem de tumultoasă, pe care puțini o cunosc cu adevărat. Vedeta și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii Teo Show, unde a vorbit despre trauma vieții ei și anume momentul în care a fost abandonată atât de mamă, cât și de tată. Aceasta a spus printre lacrimi și suspine când a plecat mama ei și ce reprezintă pentru ea în prezent.

"Mama mea a plecat când eu aveam 2 ani și 8 luni. Tatăl meu era atunci în comă și atunci a fost momentul când mama ne-a părăsit și a decis să plece în Germania. Mama pentru mine înseamnă bunica mea, mama tatălui meu, cea care m-a crescut din ziua în care mama mea a plecat. Mama mea biologică nu reprezintă nimic. La un moment dat am vrut să o fac să fie bunica lui Dimitrie, dar deși am crezut la început că știe și că vrea să fie bunică, nu a fost așa.", a declarat Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc, părăsită de tată

După ce abia și-a vindecat cât de cât rana, în urma abandonului mamei, a urmat ziua în care Simona a fost părăsită și de tatăl ei. Aceasta povestește cum el a fost prima ei iubire, înainte de fiul ei și cum s-a desfășurat momentul în care bărbatul a decis să trăiască o viață departe de ea.

"Ziua în care s-a recăsătorit tatăl meu a fost ziua în care am crezut că l-am pierdut. Acolo la noi în sat, era cumva rușine faptul că el se căsătorea cu un copil în cârcă, iar bunica mea m-a închis într-o cameră, în timp ce tata a plecat de acasă să își ai mireasa, pe mama mea vitregă. Îmi aduc aminte cum stăteam și plângeam la ușă și trăgeam de clanța ușii ca să se dechidă ușa și îl rugam să nu mă părăsească, să nu plece de lângă mine. Ușa nu s-a mai deschis, tata a plecat și a rămas plecat toată viața. Înaintea lui Dimitrie, el a fost dragostea vieții mele. Eu nu am suferit vreodată pentru un bărbat, eu am suferit pentru tatăl meu toată viața.", a mărturisit Simona Hapciuc, în platoul Teo Show.