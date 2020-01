La acea vreme, Maria Constantin s-a limitat în a da doar o scurtă declarație.”Sunt distrusă”, atât a spus fosta soție a lui Marcel Toader, jurnaliștilor care au sunat-o. Cântăreața de muzică populară nu a fost nici la înmormântarea fostului său soț, atunci spunându-le cunoscuților că nu a vrut să dea prilej de bârfă și de comentarii, mai ales jurnaliștilor.

Însă, de curând, într-o emisiune TV, Maria Constantin a spus adevărul despre cât de afectată a fost ea de moartea fostului său soț.

”Nu am mai vorbit despre viața mea personală. Aceste lucruri au trecut. Dumnezeu mi-a arătat calea pe care să merg. Au fost aproape 4 ani de relație, 2 ani de căsătorie. Eram separați (n.red. în momentul morții lui Marcel Toader) , fiecare era cu viața lui. Am ales să mă retrag din scandal, pentru că am vrut ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt eu. S-au scris și s-au spus atât de multe lucruri neadevărate. Am ales să închei definitiv acest capitol din viața mea”, a spus Maria Constantin, dând de înțeles că a fost rănită profind de scandalul declanșat de Marcel Toader.

Citeste si: Bomba bombelor! Se împacă Maria Constantin cu Ciprian, primul ei soț? ”Poate greșesc, dar presimt că o să fiți iarăși împreună o familie minunată!”

Maria Constantin și Marcel Toader au divorțat în 2017, cu un scandal imens

Maria Constantin și Marcel Toader au divorțat în 2017, după o căsnicie de doi ani, una dintre problemele pe care le acuza cântăreața de muzică populară fiind banii, în sensul în care fostul soț ar fi profitat de banii pe care ea îi încasa din concerte și nu o lăsa să cheltuie nimic. La rândul său, Marcel Toader a aruncat acuzații grave, de infidelitate. A fost la diverse emisiuni tv și a vorbit extrem de urât de cea care îi fusese soție, dând amănunte despre căsnicia sa.