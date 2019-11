Tânăra în vârstă de 30 de ani urma să se căsătorească, dar timp de doi ani nu a vrut să meargă să își aleagă rochia. Când în sfârșit a intrat într-un magazin a rămas surprinsă de ce a vazut în oglindă.

A fost cerută în căsătorie, dar nu a făcut nuntă pentru că avea 120 de kilograme. Când în sfârșit a intrat într-un magazin de rochii de mireasă a avut un șoc

Kylie Mulcahy cântărea 120 de kilograme când s-a hotărât să slăbească și se temea că nu va putea îmbrăca niciodată o rochie de mireasă. Însă după ce a urmat un program strict, ea a avut marea surpriză să îmbrace haine de mărimea XS.

Ea a fost nevoită să urmeze o dietă foarte strictă.

„Chiar îmi amintesc că mă gândeam că eu niciodată nu mă voi îmbrăca într-o rochie de mireasă pentru că nu aș încăpea în nimic și oamenii m-ar judeca. Dar când am mers într-un magazin la un an după ce am slăbit și am văzut că le pot îmbrăca pe toate am simțit ceva incredibil.”, a povestit viitoarea mireasă.

Australianca a mărturisit pentru Daily Mail ce a făcut ca să ajungă la o asemenea greutate.

„Din 2016 m-am antrenat cu un trainer personal care mi-a scris o dietă cu proteine și legume- și așa am fost în stare să slăbesc atât de mult.”, a mai spus Kylie Mulcahy.