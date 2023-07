„A fost ceva cumplit” Pompierii au intervenit de urgență acasă la Viorel și Oana Lis! Blondina este cea care a dat alarma. Ce s-a întâmplat cu fostul edil al Capitalei?!

In articol:

Viorel Lis a ajuns la o venerabilă vârstă, dar care a venit pentru el cu multe problemele de sănătate. Astfel că de mult timp se confruntă cu tot felul de stări și de nevoi, singura care îi este aproape în aceste moment fiind soția sa.

Oana Lis a spus mereu că îi va fi fostului edil aproape și la rău, nu doar la bine, iar acum demonstrează acest lucru.

Viorel Lis a avut nevoie de ajutorul salvatorilor

Însă, recunoaște că nu este deloc ușor să ai grijă de un om care are probleme de sănătate, mai ales ca femeie singură.

Iar asta a realizat recent, când a avut nevoie de ajutorul cuiva și nimeni nu i-a fost aproape. Astfel, neavând încotro, Oana Lis spune că a pus mâna pe telefon și a sunat la numărul unic de urgență 112. Și asta pentru Viorel Lis a căzut din picioare, iar ea singură nu l-a putut ridica pentru a-l așeza pe pat.

„Mi s-a întâmplat într-o zi ca Viorel să cadă din picioare, în casă, și să nu pot să îl ridic să îl pun în pat. Atunci m-am dus pe la vecini, am bătut la ușă, i-am rugat să vină să mă ajute și ei au fost foarte deranjați de acest lucru, pentru că mi-au spus că i-am trezit din somn. Așa că am fost nevoită să chem o echipă de la pompieri să mă ajute să îl ridic de jos. Click.

Pompierii au intervenit de urgență acasă la Viorel și Oana Lis [Sursa foto: Facebook ]

De asemenea, pe lângă lipsa unui ajutor fizic în casa lor, Oana Lis simte și lipsa banilor.

Vedeta spune că pentru îngrijirea medicală de care are nevoie Viorel scoate săptămânal sume mari de bani din portofel, pe care nu mereu le are.

Însă, are noroc cu oamenii cu suflet mare din jurul ei, dar și cu faptul că a învățat să se chibzuiască. Astfel, renunță periodic la plăcerile sale și pune ban pe ban pentru a avea grijă de Viorel Lis, dar și de bunica sa, care are și ea nevoie de medicamente și mâncare.

„Eu am cheltuit foarte mulți bani în această perioadă pentru că totul costă, nimic nu este gratis. De exemplu, dacă chemi de două ori pe săptămână acasă un kinetoterapeut costă 400 de lei, dacă chemi un cardiolog acasă trebuie să scot 1.000 de lei din buzunar și tot așa. S-au cheltuit până acum sute de milioane. Am fost și ajutată de cei din jurul meu dar am făcut și economie. De exemplu nu mi-am mai luat nu știu ce fond de ten care îmi plăcea...mai scump și am preferat să îmi iau unul mai ieftin și tot așa. Am renunțat la majoritatea lucrurilor mele pentru a face economie. Viorel merită ce este mai bun. În rest este foarte bine, râd de el, glumesc cu el și îl ameninț cu azilul că a văzut pe la televizor unele lucruri și s-a speriat tare. Eu așa sunt, sunt o persoană sufletistă. Eu am grijă și de bunica mea. Îi trimit pachet, pastile și ce îi mai trebuie ei. Și nu doar ei, ci și la un nevoiaș, de pe stradă, când pot îi dau de mâncare”, a mai adăugat soția fostului edil.