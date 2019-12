A fost cutremur in Romania, in dimineata de Craciun, anunta reprezentantii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

In aceasta dimineata, in jurul orei 7, s-a produs un seism in zona Moldovei.

"În ziua de 25 Decembrie 2019, la ora 07:05:55 (ora locală a României), s-a produs în MOLDOVA, VASLUI, un cutremur cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 2 km", au anuntat specialistii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Pe site-ul dedicat, a fost publicata si o lista a oraselor unde s-a resimtit cutremurul neobisnuit din aceasta dimineata: Iasi, Bacau, Chisinau, Galati, Tiraspol, Braila.