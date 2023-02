„A fost destul de grav” Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, primele declarații după accidentul în care a fost implicată. Tânăra a distrus un bolid de 80.000 de euro

In articol:

Fiica cunoscutei impresare Anamaria Prodan, Sarah Dumitrescu, a fost implicată într-un accident de circulație, atunci când a distrus bolidul de lux în valoare de 80.000 de euro, pe care îl primise cadou de majorat.

De precizat este că, incidentul s-a petrecut în urmă cu câțiva ani, însă chiar și așa, tânăra este în continuare pasionată de mașini, iar în prezent conduce un alt bolid de

lux pe care îl are în America și pe care dorește să-l aducă în țară.

Citește și: Sarah spune totul despre viața în lumina reflectoarelor. Cum au arătat cele mai dificile momente pentru fiica Anamariei Prodan: "Uneori îmi era foarte greu"| EXCLUSIV

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un(...) alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un(...) în America şi aştept să-l aduc aici. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei. Îmi doresc un(...), de când sunt mică îmi doresc. Mama e puţin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine. Altă maşină pe care mi-o doresc o are mama, un(...). Bine, pot să iau de la ea…dar eu, personal, un I8”

, a declarat Sarah Dumitrescu pentru Antena Sport

Citeste si: Bogdan Mocanu a câștigat meciul RXF! Artistul l-a învins pe Vicenzo Final Boss în doar 30 de secunde- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Sarah Dumitrescu a trecut printr-o intervenție chirurgicală, după ce s-a accidentat

Sarah Dumitrescu are o carieră de invidiat în domeniul sportului, aceasta fiind baschetbalistă în SUA, la California Polytechnic State University, în Big West Conference.

Citește și: Ar poza Sarah, fiica Anamariei Prodan, nud? Mama ei a apărut în mai multe pictoriale îndrăznețe de-a lungul anilor: „Mă cunosc pe mine”

Cu ceva timp în urmă, tânăra de 23 de ani a suferit o accidentare la genunchi, iar în anul 2022, aceasta a fost operată la o unitate spitalicească din Cluj-Napoca.

„Sunt deja la a treia operație, mă simt foarte bine. Am fost operata în septembrie. Prima a fost cea mai grea, dar Doamne Ajuta să nu mă accidentez iar. Mă simt foarte bine acum. Mă simt stăpână pe picioare și merg la recuperare în fiecare zi și chiar mă simt foarte foarte bine”, a spus Sarah Dumitrescu.

Sarah Dumitrescu [Sursa foto: Instagram]