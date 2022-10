A fost externată, dar problemele nu-i dau pace! Ce se întâmplă în aceste momente cu Anca Pandrea: "Mi-e greu"

In articol:

Anca Pandrea a trecut prin momente grele în ultima perioadă. Văduva lui Iurie Darie a ajuns pe patul de spital după ce a fost depistată pozitiv cu COVID-19 și a trebuit să stea 10 zile sub supravegherea medicilor.

Acum a ajuns acasă, însă nu scapă de probleme. Iată cu ce se confruntă!

Anca Pandrea face față cu greu cheltuielilor

Nici bine nu a fost externată din spital și se confruntă deja cu alte probleme. Anca Pandrea se teme că nu va putea face față cheltuielilor din cauza noului val de scumpiri. Văduva lui Iurie Darie a dezvăluit că amână să dea drumul la centrală, de frica facturilor uriașe: "Azi au venit să-mi citească apa, nu s-a consumat și am aflat că nu am nimic de plată. Am centrală, dar nu am dat drumul la căldură. Mi-am mai pus o bluză și halatul.

Nu-mi permit încă, merge pe curent, apoi pe gaze. Până acum plăteam 500-600 lei. Dacă o porneam deja, cum făceam în anii precedenți în această perioadă, cine știe cât ar fi venit factura, de ajung de mănânc gratis la pârnaie. Dar să gândim pozitiv, pentru că dacă suntem atenți la tot ce se întâmplă, înnebunim.", a declarat Anca Pandrea, pentru impact.ro.

Cum se simte Anca Pandrea, după ce s-a vindecat de COVID-19?

Anca Pandrea a vorbit și despre starea ei de sănătate, după 10 zile petrecute în spital, sub supravegherea medicilor. Actrița a mărturisit că acum se simte mai bine, dar recunoaște că a trecut prin momente cumplite: "Sunt acasă, ieri m-am externat, mă simt foarte bine. Trebuie să fiu atentă. Până să mă internez, nu puteam face nici cinci pași. Mă opream și mă sprijineam de bastoanele de pe marginea drumului.(...) Cred că am luat COVD de la vreun șofer sau din policlinică.

Acum îmi voi pune mască, deși mie mi-e greu, pentru că am insuficiență cardiacă și pulmonară. Respir bine acum, nu mai sunt dependentă de oxigen. Dumnezeu ne ajută, dacă și noi ne rugăm la El.", a mai spus văduva lui Iurie Darie, pentru sursa menționată.

