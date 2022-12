„A fost frumos, dar și greu” Oana Roman și Marius Elisei au împlinit 10 ani de la prima întâlnire. Mesajul emoționant transmis de fiica lui Petre Roman

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei s-au cunoscut în urmă cu 10 ani, iar de atunci au decis să meargă pe același drum în viață, la bine și la greu. Au traversat perioade dificile, în care au fost nevoiți să stea separați pentru a-și da seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, iar acum se pare că le merge din ce în ce mai bine în plan sentimental.

Oana Roman este mândră de reușita sa în cuplu și, cu fiecare an care trece, se simte din ce în ce mai fericită pentru că a reușit să-și construiască o familie atât de frumoasă și solidă. Peste circa o lună, fiica lui Petre Roman și partenerul său de viață vor aniversa împlinirea a 10 ani de când s-au cunoscut pentru prima dată. Vedeta a ținut să „sărbătorească” în avans, așa că a scris un mesaj emoționant în mediul online despre drumul pe care l-a parcurs până în acest moment.

Oana Roman și Marius Elisei, 10 ani de la prima întâlnire

Oana Roman privește cu optimism către anul 2023. Speră ca toate visurile să i se îndeplinească atât în plan personal, cât și profesional. Vedeta are mari așteptări de la perioada următoare, dorindu-și cai roadele muncii de până acum să iasă la suprafață pe deplin. Cei 10 ani petrecuți alături de Marius Elisei i-au arătat care sunt lucrurile care contează cu adevărat și, de asemenea, o direcție clară pe care să meargă de braț cu alesul inimii sale.

„Pe 13 ianuarie se vor împlini 10 ani de când ne am cunoscut! A fost frumos dar și greu. La nimeni nu e niciodată totul roz mereu. Suntem sănătoși și avem un copil reușit. N am făcut averi dar trăim decent! Sper ca ce e mai bun de abia de acum sa urmeze. E dorința mea de Crăciun, sa urmeze mult bine și multă împlinire și sa ne vedem visele realitate. Sa fie un an care sa ne aducă numai bine.”, a scris Oana Roman pe Instagram, cu puțin timp în urmă.