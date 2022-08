A fost însărcinată în fiecare an, timp de 20 de ani! Ea este Georgiana, femeia care are cea mai numeroasă familie din țara noastră

In articol:

Mai ales după ce ajung la o anumită vârstă, foarte multe femei încep să-și dorească copii. Chiar și așa, cele mai multe doamne se opresc la 3,4 copii.

O femeie din Argeș nu s-a limitat însă nici pe departe la atât.

Georgiana Văcaru a născut de 20 de ori și nu pare dispusă să se oprească aici.

La 44 de ani, o femeie din județul Argeș are 20 de copii. [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Moarte cutremurătoare în Spania! O fetiță și-a pierdut viața după ce a fost lovită de grindină

Femeia care a dat naștere celei mai numeroase familii din țara noastră

Georgiana Văcaru are 44 de ani și locuiește în satul Cotenești, comuna Stoenești, din județul Argeș. Femeia trăiește împreună cu cei 20 de copii ai săi.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Georgiana a născut pentru prima dată la 19 ani.

De atunci și până în anul 2020, femeia a fost însărcinată în fiecare an. Cel mai mare copil al său are 23 de ani. Cel mai mic copil este o fată, care are doar doi ani.

Părinții și copiii lor își duc traiul într-o casă cu opt camere, care este neîncăpătoare pentru toți locatarii săi. Pentru a avea mai mult spațiu, copiii dorm în paturi etajate.

Ca să aibă ce pune pe masă, primăvara și toamna, Iosif, tatăl celor mici, pleacă peste hotare, unde lucrează la munci sezoniere. Cea mai importantă sursă de venit a familiei este însă alocația copiilor.

Femeia din județul Argeș spune că o să mai nască dacă va mai rămâne gravidă. [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Soția lui Vladimir Drăghia, ultimele fotografii cu burtica de gravidă! Alice Cavaleru se pregătește de naștere

Familia este unită și muncesc împreună

Chiar dacă unii dintre ei sunt mici, copiii din familia Văcaru nu se dau înapoi de la muncă.

„Ne descurcăm bine, îi mai antrenez, haide să facem lucrul ăsta, ăștia mai mari la fel, nu pot să-i pun pe cei mici să facă treburi de om mare, fiecare după puterea lui. Nu am ceva anume să mi se pară greu, mai greu mi se pare când trebuie să fiu plecată, când mai nasc, să plec de acasă câteva zile, atunci că sunt cu gândul la ei, mi se face dor de ei. Vă dați seama, am fost numai între ei, cu ei”, a spus mama copiilor.

Chiar dacă a născut de un număr impresionant de ori, femeia spune că dacă o să mai rămână însărcinată, nu o să dea înapoi și o să nască în continuare, și asta pentru că cei doi soți consideră copiii o binecuvântare de la Dumnezeu.

„Așa a fost de la Dumnezeu, să avem 10 fete și 10 băieți. Momentan, ne descurcăm binișor, nu putem nici să ne lăudăm, dar nici să ne văităm, suntem între limite. Chiar dacă mulți își pun semne de întrebare, cum se descurcă, fiecare își alege, câți vrea. Astea sunt condițiile, mă gândesc că ar fi bine, toți să aibă opinii, mai mulți, mai puțini. Alții cheltuie mulți bani să aibă un copil și nu le dă Dumnezeu sau eu știu care e situația. Fiecare în direcția lui. Așa cum v-am spus, puteam să găsim și noi metode, nu suntem nici inculți, nici proști, dar așa cum am spus, am lăsat tot în voia lui Dumnezeu. Dacă El ne-a binecuvântat și ne-a dat putere să-i creștem, să-i hrănim și să mergem mai departe”, a spus Iosif, tatăl copiilor, cu ceva timp în urmă la un post de televiziune.