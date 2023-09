„A fost la mine” Daniel Balaciu, ajutat de mama lui să își pună planul halucinant în aplicare? Dana Roba a dezvăluit abia acum ce s-a întâmplat cu o zi înainte de tragedie

In articol:

Calvarul prin care a trecut Dana Roba a șocat o țară întreagă și continuă să uimească și acum, la câteva luni distanță.

În urmă cu puțin timp, bruneta a făcut mărturisiri la care nimeni nu se aștepta. Aceasta a dezvăluit ce legătură ar avea mama lui Daniel Balaciu cu ceea ce i s-a întâmplat. Declarațiile make-up artistului vin la scurt timp, după ce familia fostului ei soț a fost audiată. Iată detaliile cutremurătoare!

Daniel Balaciu, ajutat de mama lui ca să își pună planul în aplicare?

Dana Roba a trecut prin cea mai grea perioadă a vieții sale, după ce fostul soț a mutilat-o cu multe lovituri de ciocan. Ei bine, în prezent, starea brunetei este bună, însă clipele de suferință pe care le-a trăit au marcat-o pe viață.

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, iar toată lumea a rămas șocată.

Iată că acum Daniel Balaciu se află în arest, iar familia lui a fost dusă la audieri. Cazul continuă să uimească, căci ies la iveală noi detalii neștiute.

Ei bine, în urmă cu foarte puțin timp, Dana Roba a oferit un interviu prin care a mărturisit că are o bănuială în privința fostei sale soacre.

Mai exact, bruneta crede că mama lui Daniel Balaciu l-a ajutat să își pună planul halucinant în aplicare. Make-ul artistul a ajuns la această concluzie, după ce a analizat mai bine acțiunile fostei soacre, pe care le-a făcut înainte cu o zi de tragedie.

„Astăzi soacra mea, socrul meu și cumnatul meu au fost audiați. Nu știu prea multe detalii despre audiere, aștept să mă sune avocatul. Sunt audiați de către un polițist, nu de către procurori. Soacra mea, înainte cu o seară să se întâmple totul, a fost la mine. Mie îmi este teama ca nu cumva ea să fi pus totul la cale cu Daniel.

Eu am dreptul să cred că a fost un plan de-al lor premeditat. Dacă vreau eu să cred ceva, nu poate să vină nimeni să îmi spună să cred altceva. Eu cred că așa a fost. Pentru că înainte cu o zi de nenorocire, a fost acasă și a stat toată ziua cu una dintre fetițe. Eu am fost la biserică cu cealaltă fetiță, apoi am fost la o terasă și am stat până la ora 10. Deja când am ajuns acasă, ea nu mai era la mine, plecase. Ca și cum nu voia să vadă în ce hal ajung”, a mărturisit Dana Roba, pentru fanatik.ro .

Dana Roba a fost furată de către fosta soacră și Daniel Balaciu: „Totul a fost furat”

În cadrul interviului, Dana Roba a oferit și noi detalii despre lucrurile care i-au dispărut din casă. Pe lângă bani, bruneta a rămas și fără diploma de make-up artist și cea de a absolvire a liceului. Ea mărturisește că tot ce i-a rămas în portofel a fost cardul de sănătate și buletinul.

„Pe ei i-au audiat pentru bani. Ei mi-au furat banii și actele. Actele de la apartament, diploma mea de makeup artist, diploma de 12 clase, totul a fost furat. Nu mi-au lăsat decât cardul de sănătate și buletinul, în portofel. În rest, banii din portofel și suma aceea mare, a fost furată.

Eu nu știam ce îmi vor face ei și nu m-am uitat la acte, să le pun bine. Nu știam eu că urmează episodul macabru, că altfel dormeam la o prietenă, la părinți. Făceam cumva să plec de acolo, luam copiii și plecam. Dar eu nu am știut ce pun ei la cale.”, a mai spus Dana Roba, pentru aceeași sursă menționată.

Totodată, make-up artistul precizează că a mai fost furată în trecut de către familia fostului partener, însă la momentul acela îi dispăreau lucruri minore, precum detergent de rufe sau alte produse necesare în casă.

„În trecut îmi mai luau chestii din casă. Detergent de rufe, balsam, mă trezeam că nu mai sunt în casă. Iar Daniel spunea că le-a dus la mama lui, la țară. La fel și un aparat de făcut smoothie-uri, el spunea că l-a dus la țară. Bine, astea sunt lucruri minore, nesemnificative”, a mai precizat bruneta .

