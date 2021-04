A fost modificată lista țărilor cu risc epidemiologic! Cei care ajung în România din aceste regiuni intră în carantină

In articol:

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o nouă hotărâre prin care a fost modificată lista țărilor cu risc epidemiologic din zona galbenă. Lista a fost actualizată pentru 8 aprilie 2021. Astfel, potrivit anexei la hotărârea numărului 22 a CNSU, din zona galbenă, se instituie măsura carantinării la domiciliu asupra persoanelor care sosesc pe teritoriul României.

Țările care se regăsesec pe lista modificată sunt: Curaçao, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, San Marino, Ungaria, Uruguay, Estonia, Polonia, Serbia, Iordania, Bermuda, Wallis and Futuna, Andorra, Muntenegru, Aruba, Cehia, Franţa, Bahrain, Suedia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Cipru, Isle of Man, Liban, Olanda, Turcia, Palestina, Croatia, Belgia, Seychelles, Republica Moldova, Chile, Austria, Italia, Monaco, Luxemburg, Ucraina, Brazilia, Puerto Rico, Armenia, Kuweit şi Africa de Sud.

Starea de alertă este prelungită în România

Începând cu data de 13 aprilie 2021, se prelungește starea de alertă pentru 30 de zile.. Hotărârea de Guvern prevede că în zilele de 23 aprilie şi 30 aprilie, Vinerea Mare, magazinele vor fi închise la ora 20.00,

nu la ora 18.00.

Pentru ca românii să poată participa la slujba de Înviere, circulația va fi prelungită în perioada 1 mai – 2 mai, în intervalul orar 20:00 – 05:00. Iar pentru a participa la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan, persoanele pot circula între ora 20:00 – 05:00, în perioada 8 mai – 9 mai.

Potrivit surselor, staţiunile montane cât şi cele de pe litoral vor fi deschise, dar la o capacitate de cel mult 70% din capacitate lor maximă