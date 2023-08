„A fost nevoie de o operație” Valentin Sanfira, imagine îngrijorătoare de pe patul de spital! Interpretul confirmă că a suferit un accident în vacanță: „Nu voi putea fi prezent”

In articol:

Chiar ieri a apărut informația cu privire la faptul că Valentin Sanfira ar fi suferit un accident cu skijet-ul, în vacanța din Italia. Interpretul de muzică populară a plecat în concediu alături de soția lui, Codruța, însă cei doi nu au mai răspuns la telefon după ce s-a aflat despre evenimentul nefericit.

Ei bine, la puțin timp după ce s-a vorbit despre ce a pățit Valentin Sanfira, artistul a apărut în mediul online, confirmând zvonurile.

Cântărețul de muzică populară a postat o fotografie îngrijorătoare pe rețelele de socializare. Artistul se află pe patul de spital, după ce, într-adevăr, a trecut printr-un accident dureros. Valentin Sanfira a confirmat faptul că s-a accidentat în Italia, mărturisind că a fost operat la picior, în urmă cu câteva zile. Deocamdată, artistul rămâne în spital și va avea nevoie de o perioadă de recuperare. Soțul Codruței Sanfira a dezvăluit că, din păcate, nu-și va putea onora evenimentele la care trebuia să cânte în următoarele săptămâni, însă speră că se va întoarce curând pe scenă.

„Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate. Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior, însă, slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie și starea mea de sănătate este bună. După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare, astfel încât nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare. Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o și promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos. Multă sănătate tuturor! Este cea mai de preț!”,

a scris Valentin Sanfira pe pagina lui de Instagram.

Ce spunea finul lui Valentin Sanfira, în urmă cu doar o zi

Valentin și Codruța Sanfira au fost de negăsit zilele trecute, după ce artistul s-a accidentat la picior. Cei doi nu au răspuns deloc la telefon și nici nu și-au anunțat apropiații despre ce s-a întâmplat. Finul lor, Edward Sanda, mărturisea ieri că nu a mai vorbit de câteva zile cu nașii lui și că nu știa nimic despre un posibil accident al lui Valentin.

„Nu știu nimic sincer. Nu am mai vorbit cu ei de câteva zile. O să îi sun să văd. Știu că au plecat într-un city-break, dar nu știu despre acest lucru” , a spus Edward Sanda, potrivit Fanatik.ro.