„A fost o adevărată aventură” Diana Pârvu, petrecere de basm pentru fiica sa, în avans! Micuța Jacqueline va împlini 2 ani peste câteva zile. De ce a ales tânăra mămică să o serbeze pe fiica sa mai devreme

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff sunt doi părinți tare mândri și fericiți, care se bucură de minunata lor fetiță zi de zi.

Fiica Dianei Pârva și a lui Sergiu Negoțiu Piloff va împlini 2 anișori în doar câteva zile

La doar 2 anișori, sărbătoriți recent, micuța Jacqueline are stofă de vedetă, semn că, încă de pe acum, se poate observa cu ușurință că își moștenește mama din multe puncte vedere. Recent, cei doi au sărbătorit împlinirea a doi anișori de viață a fetiței lor, chiar dacă ziua sa de naștere este cu câteva zile mai târziu. Iată de ce au ales să facă acest lucru!

În weekend a fost mare petrecere în familia Dianei Pârvu și a lui Sergiu Negoțiu Piloff. Au sărbătorit-o pe fetița lor, Jacqueline, care urmează să împlinească 2 ani peste numai câteva zile. Tematica a fost una cu totul și cu totul specială, exact pe gustul micuței.

„Efectiv am fost foarte stresați să iasă totul perfect. Am ales un loc de joacă pentru copii foarte frumos, Ambasad'or Play. Jacqueline îl adora pe Cocomelon, așa că tot decorul și tortul, candybar-ul au respectat această tematică. Dar a fost o adevărată aventură să găsim fețe de masă, farfurii, baloane și tot ce trebuie cu Cocomelon pentru că nu găseam in tara. După ce le-am comandat de pe Amazon echipa de la PetrecList care ne-a făcut decorul a realizat ceva excepțional. Tortul a fost făcut de cofetăria Armand și a fost 1 la 1 cu pozele. Deci totul a fost perfect.”, ne-a spus Diana Pârvu.

De ce și-a sărbători Diana Pârvu fiica cu câteva zile înainte?

Diana Pârvu a explicat admiratorilor săi că s-a găsit nevoită să organizeze ziua de naștere a fiicei sale cu circa o săptămână mai devreme, pentru că micuța este născută chiar pe data de 15 aprilie, cu o zi înainte de Paște, iar atunci erau șanse foarte slabe să-i poată strânge pe toți prietenii micuței pentru a petrece împreună.

„Ziua ei este pe 15 aprilie, iar pe 16 este Paștele. Era aproape imposibil să adunăm copiii la locul de joacă, ținând cont că au intrat și în vacanță, iar multi pleacă. Ne-am dorit să aibă amintiri minunate de la ziua ei de naștere și ne-a ieșit. Ca să nu mai zic că Minunații lui Verdini au făcut super show, iar baloanele lor de săpun au făcut senzație printre copii.”, ne-a declarat Diana Pârvu.