A fost o minune că a supraviețuit, dar ce se întâmplă acum cu Daniel Onoriu?! „Nu îmi simt partea de sus a picioarelor”

Danie Onoriu a oferit primele delcarații după ce a fost 55 de zile în comdă indusă, iar de mai bine de 3 luni stă la pat. Fostul campion este pe drumul cel bun, se recuperează ușor, dar sigur. Încă de la început, toată familia i-a fost aproape, iar soția sa și toți cei apropiați s-au rugat să aibă parte de o minune, iar rugăciunile le-au fost ascultate.

Isbela Onoriu, soția lui Daniel Onoriu, a fost de nedezlipit de soțul ei pe patul de spital. S-a rugat neîncetat ca soțul ei să se însănătoșească. A fost o perioadă foarte grea pentru toți membrii familiei campionului și nu numai, însă de acum lucrurile vor merge numai spre bine.

Daniel Onoriu, primele mărturisiri după ce a stat în comă 55 de zile

Conform Fanatik, Daniel Onoriu este într-o stare stabilă. Este foarte recunoscător soției și tuturor celor care au fost lângă el până acum. În același timp, simte neputință și frustrare pentru că, momentan, nu simte o parte din picioare. Este foarte nerăbdător să se recupereze și să se poate descurca de unul singur să facă lucrurile care, până acum 3 luni, i se păreau banale.

„Acum sunt bine, dar sunt și foarte nervos, pentru că nu îmi simt partea de sus a picioarelor, de la fund până la genunchi. Când stau în picioare, îmi tremură tot fundul, inclusiv picioarele. Am stat 55 de zile în comă și 105 zile în pat. Am slăbit mult ”, ne-a spus, în exclusivitate, Daniel Onoriu.

„ Să dea Dumnezeu să îmi revin. E frustrant rău să nu poți să te duci să bei o apă, să faci niște lucruri banale”,

Soția sa a intervenit în discuție, declarând că este foarte fericită că se fac progrese zi de zi în ceea ce privește starea de sănătate a soțului ei.

„L-am mutat de ieri la un centru de recuperare. Sunt fericită că acum se simte mai bine”, ne spune femeia.

Daniel Onoriu vrea să se recupereze cât mai repede

Daniel Onoriu depune eforturi pentru a se recupera. În fiecare zi are un program bine stabilit pe care îl respectă ca la carte. Mai mult, fostul campion a povestit și despre perioada în care a fost în comă indusă. Nu a avut nici măcar un vis, perioada de comă percepând-o ca pe o perioadă în care a dormit.

„Cât am fost în comă, nu am visat absolut nimic. E ca și când m-am culcat aseară și m-am trezit azi. Recuperarea medicală va dura vreo două săptămâni. Fac piscină, fac fizioterapie de două ori pe zi. Nu am poftă de mâncare, nu mi-e nici foame, asta mă miră”, a mai explicat Daniel.

Daniel Onoriu și soția sa [Sursa foto: Instagram]

Daniel Onoriu și-a făcut deja planuri după recuperare

Daniel Onoriu este nerăbdător să plece în vacanță alături de familie într-o locație exotică după ce se va recupera complet.

„Primul lucru pe care vreau să îl fac, atunci când îmi voi mai reveni, este să plec într-o vacanță. Cu nevasta mea, cu familia. Undeva unde este cald. În Dubai sau în Seychelles.

Dar văd că e cam greu cu avioanele astea care tot cad, și acum mi-e un pic frică. E și război, sper să se calmeze lucrurile astea, e complicat și cumplit”, a mai spus Daniel Onoriu.

Lui Daniel Onoriu nu îi este dor de curse

Daniel Onoriu a mărturisit că, de acum, își dorește să aibă confort și siguranță înainte de toate. Lucrurile care îl făceau fericit acum ceva timp, acum nu îl mai reprezintă. A renunțat, se pare, la curse, la mașini sport, iar adrenalina nu mai e pe placul lui.

„Nu îmi e doar deloc de condus. M-am lăsat de curse, de sport, definitiv. Mi-am cumpărat trei motociclete puternice, iar acum stau în ploaie, nu le folosesc de niciun fel. Mi-am cumpărat și un Ferrari, am mers cu el vreo 300 de kilometri, nu mai îmi place. Îmi plac mașinile mari, comode, solide, nu mai îmi plac mașinile sport de niciun fel, nu mă mai reprezintă”, ne-a precizat pilotul.

Daniel Onoriu, recunoscător pentru toate eforturile soției sale

„Mi-e și milă de nevasta mea. Săraca de ea face totul pentru mine. Azi noapte, de exemplu, nu am putut dormi de dureri și de supărare că nu pot să mă mișc, iar ea știa parcă tot ce vreau. Venea după mine, mă ducea la baie, îmi aducea fructe. Este o femeie minunată.

Mă simt și prost când o văd cât se chinuiește cu mine, dar ea mi-a spus că este alături de mine și la bine, și la greu. Mi-a zis că, acum, la greu, va fi și mai aproape de mine. Asta înseamnă iubirea și respectul”, a spus, Daniel Onoriu.

„ Mi-e milă de soția mea pentru cât a pătimit pentru mine, iar azi facem șase ani de căsătorie. Mă supără că nu pot să îi cumpăr nimic și nici nu mă pricep să cumpăr online. Dar i-am zis să își cumpere orice și-ar dori, o mașină, diamante, orice. Merită, e femeia mea, e iubirea mea!”, a mai dezvăluit el.