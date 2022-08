"A fost o perioadă tristă pe care am îmbrățișat-o" Polly, totul despre cum a început drumul ei în muzică

In articol:

Polly este una dintre cele mai noi apariții în industria muzicală. Cântăreața are colaborări senzaționale alături de Bogdan de la Ploiești sau chiar Jador.

Polly și drumul spre succes

Polly este un artist la început de drum, dar care promite multe. Deja are colaborări cu nume mari din industria muzicală, iar piesele ei au milioane de vizualizări. Drumul ei în muzică a început la o vârstă fragedă, în clasa întâi, într-un cor muzical. Iată care sunt artiștii pe care i-a cunoscut acolo și prin ce perioadă grea a trecut, atunci când talentul și munca nu îi erau răsplătite.

"Cânt de când sunt mic copil. Totul a început la 6 ani, eram la un afterschool, a venit un domn profesor și m-a ales pentru un cor de copii, în care am cântat până la 18 ani. Am cântat cu Mirabela Dauer, cu Nico, cu Aurelian Temișan, cu foarte mulți artiști. Știam de mică că o să o iau pe drumul ăsta. A fost o perioadă tristă pe care am îmbrățișat-o și m lăsat-o să vină. Simțeam că nu sunt băgată în seamă eu și talentul meu. E o frustrare acolo, când vezi că nu reușești o dată.", a declarat Polly.

Polly, dezamăgită în dragoste la 16 ani

Artista a vorbit și despre viața ei personală. În prezent, este colegă de platou cu actualul iubit, el fiind cel care o filmează și îi realizează videoclipurile. Au o relație de 4 ani și sunt fericiți împreună, însă artista recunoaște că a avut și o dezamăgire în dragoste, pe vremea când avea doar 16 ani, iar o prietenă i-a „furat” iubitul de atunci.

„Sunt într-o relație de 4 ani. O relație care merge bine, dar trădarea s-a întâmplat în trecut, într-o altă perioadă. La 16 ani a fost, dar era mare dragostea. A fost. Pe ea, eu am iertat-o. Presupun că trebuie să iertăm ca să uităm”, a mai dezvăluit Polly.

În ceea ce privește relația de platou cu actualul iubit, vedeta spune că nu există probleme de gelozie. A filmat alături de artiști celebrii, iar atunci când vine vorba de clip, iubitul ei chiar o încurajează să comunice cu partenerul de scenă, tocmai pentru a exista o chimie. Totuși, săruturile în clipuri se pare că nu sunt pe listă!

„E ok gen. Mă pune să comunic cu toți partenerii mei din clipuri. Să fie acolo o chimie pentru clip. Am mai avut atingeri de mânca, dar un sărut nu. Mă simt confortabil cu el acolo, asta sunt eu și asta îmi doresc să fac”, a explicat Polly, pe canapeaua de la Duet cu Alexandra Ungureanu.

