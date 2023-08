„A fost o schimbare foarte mare” Ana Maria Calița, despre începuturile carierei sale! Le-a transmis un mesaj tăios tuturor bărbaților care au încercat să o cucerească la show-urile de stand-up: „Păstrez distanța între ce fac și viața personală”

In articol:

Ana Maria Calița se bucură de o carieră în plină ascensiune în lumea stand-up-ului. S-a făcut remarcată după ce a participat la un show de umor din țara noastră, iar de atunci și până în prezent a susținut foarte multe show-uri, motiv pentru care a adunat de partea sa și foarte mulți fani.

Care a fost cel mai mare avantaj al comediantei?

Chiar dacă recunoaște că în general în această industrie sunt mult mai mulți bărbați, Ana Maria Calița a vrut să își vadă visul cu ochii, iar acum are spectacole care se bucură de un real succes.

Ana Maria Calița a mărturisit că unul dintre cele mai mari avantaje pe care l-a avut încă de la început a fost chiar faptul că este o femeie, dat fiind faptul că în general show-urile de stand-up sunt susținute de bărbați. Chiar dacă la început nu i se oferea la fel de multe încredere, oamenii au început să observe că este extrem de talentată și pune foarte multă pasiune în tot ceea ce face, tocmai de aceea show-urile sale de umor adună foarte mulți fani.

A fost un avantaj enorm pentru mine, mai ales pentru că sunt femeie în lumea aceasta, a bărbaților. Sunt foarte puține femei care fac Stand-Up, hai să zicem că în ultimii ani au început să facă mai multe femei. Oamenii mă recunoșteau pe stradă, mă chemau la spectacole. E clar că a fost o schimbare foarte mare.(...) Eu făceam deschideri la început, pentru alți comedianți. Când vedeau că vine o femeie ziceau: 'Ce? O femeie poate să fie amuzantă?' Da!”, a mărturisit Ana Maria Calița pentru ego.ro.

Ana Maria Calița, mesaj tăios pentru bărbații care încearcă să o cucerească

Fiind întotdeauna prezentă pe scena, Ana Maria Calița nu duce niciodată lipsă de pretendenți. Ba mai mult decât atât, a mărturisit și că primește foarte multe mesaje în care bărbații îi spun că își doresc foarte mult să vină la spectacolele sale. Fiind întotdeauna pusă pe glume, aceasta le

răspunde și chiar îi invită să vină la un show de stand-up, însă atunci când o roagă să le dea un bilet gratuit, le răspunde că este o abordare greșită. Mai mult, comedianta a mai spus că primul pas ar fi măcar să plătească intrarea, însă doar în spirit de glumă, mărturisind că, de fapt, încearcă să păstreze o delimitare clară între viața personală și cea de stand-up-er.

„Da! Sunt foarte mulți! Sunt foarte mulți care vin după spectacol, pe lângă cei care îmi scriu, pentru că eu fac tot felul de glume. Interacționez cu cineva din public și zic: 'Ne vedem după!'. Eu glumesc, pur și simplu îl iau în poveste! Eu am o glumă, am zis că și Smiley avea o melodie despre faptul că și-a pierdut buletinul, dar omul nu și-a pierdut buletinul, așa că este OK! Nu știu că are legătură cu faptul că sunt obosită, dar, cumva, păstrez distanța între ce fac și viața personală.

Mai sunt bărbați care îmi zic: 'Vreau să te cunosc! Vin la tine la spectacol?'. Răspund: 'Vino, cine te oprește?'. Și mi se zice: 'Îmi dai bilet gratis?'. Păi ai început prost! Vrei să mă cucerești și mă pui să îți dau bilet la mine la spectacol? Măcar plătește biletul! E frumos așa?”, a mai spus stand-up-erița pentru sursa menționată anterior.