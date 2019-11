A fost reținut vecinul lui Gheorghe Dincă, Ștefan Risipițeanu. Bărbatul este acuzat că a violat-o și el pe Luiza Melencu.

Vecinul lui Gheorghe Dincă a fost reținut după ce s-a aflat că și el a violat-o pe una dintre victimele Monstrului din Caracal, Luiza Melencu. Surse din cadrul anchetei în cazul crimelor din Caracal au declarat că vecinul lui Dincă ar fi intrat în curte în momentul în care Luiza era imobilizată în mașină. Bărbatul i-ar fi cerut lui Gheorghe Dincă să-l lase să facă și el sex cu adolescenta.

Luis Lazarus a dezvăluit la un moment dat că Gheorghe Dincă ar fi avut un complice, indicându-l chiar pe Risipițeanu, care avea arsuri pe mâini. Jurnalistul de investigații susținea atunci că vecinul ar fi participat inclusiv la arderea cadavrelor victimelor lui Gheorghe Dincă.

Iată ce spunea Luis Lazarus încă din luna iulie, la scurt timp după ce s-a aflat ce fapte comisese Gheorghe Dincă.

”Din prima zi, de când am fost la Caracal, am atras atenția asupra complicilor! Individul care a stat cu el in casa, in ultima luna, rețelele de prostituție, cârdășia polițiștilor și procurorilor cu interlopii, etc. Mai întâi l-am găsit pe Stefan, cetățeanul ars pe mâini, care zicea ca e bronzat. In mod dubios a încurcat orele la care s-a aflat in casa criminalului, in ziua fatidică!

Apoi am arătat ca procurorul și cu șeful poliției sunt vecini, au case mari și “ieftine” și ghiciți de unde au cumpărat terenul! Apoi se arata clar, pe imaginile camerelor, ca altcineva, cu o mașina albastra, îl aduce pe criminal, undeva in oraș, ca sa își ia mașina care stătea parcata acolo de câteva ore! Toată lumea a lătrat trei zile despre criminalul in serie ... singuratic! Mai e nevoie sa repet ca are complici? Da-le, Doamne, minte acestor cretini, ca sa ancheteze ceea CE trebuie și CUM trebuie! Treziți-va bai tâmpiților, ca va duce moșul prin coclauri! Ați depistat mașina care l-a plimbat in ziua apelurilor și l-a adus unde era parcata mașina lui? Nu! De ce a plecat el cu masina altuia și unde? Sunteți in stare sau nu? Cine vreti sa va găsească mașina? Eu? Lasati-o drak de treaba ca nu va opriți din tâmpenii!”, nota, atunci, Luis Lazarus.

Vecinul lui Gheorghe Dincă, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a intrat în curtea Monstrului din Caracal la puțin timp după ce acesta o răpise pe Luiza Melencu. Imediat, a cerut să facă și el sex cu fata.

"Cu puțin timp în urma, procurorii DIICOT - Structura Centrală au reţinut un inculpat acuzat de săvârșirea infracțiunii de viol în formă agravată asupra victimei majore din dosarul menţionat, infracţiune pedepsită cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Inculpatul, în vârstă de 46 ani a intrat în atenția DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la structura centrală, iar în acest moment, vă pot confirma că au fost administrate probe suficiente, ştiinţifice şi testimoniale, pentru a formula acuzaţii oficiale faţă de acesta.

În fapt, la data de 14.04.2019, în jurul orelor 12.00, după ce inculpatul DINCĂ GHEORGHE a răpit-o, prin constrângerea cu acte de violenţă, pe victima MELENCU MIHAELA LUIZA, ce aştepta „la ocazie” pe raza municipiului Caracal, judeţul Olt, a transportat-o la domiciliul său, în scopul exploatării sexuale în interes personal şi în aceste împrejurări a fost surprins de către inculpatul reţinut astăzi. Acesta a ajuns inopinat în curtea imobilului, unde a observat victima sechestrată în autoturism.

Precizez că inculpatul făcea parte din anturajul inculpatului DINCĂ GHEORGHE şi era folosit de către acesta, ocazional, la diverse munci în gospodărie.

La explicațiile oferite de către inculpatul DINCĂ GHEORGHE în sensul că victima este o fată pe care a adus-o pentru a întreține relații sexuale, inculpatul reţinut i-a solicitat acestuia să-i permită şi lui întreţinerea de astfel de relaţii cu MELENCU MIHAELA LUIZA.

În aceste împrejurări, pentru a-şi conspira faptele, inculpatul DINCĂ GHEORGHE a fost de acord.

Astfel, în aceeași zi, în camera unde dormea inculpatul DINCĂ GHEORGHE, prin constrângere manifestată prin violență fizică și verbală, cei doi au violat-o pe tânăra lipsită de libertate.

Doresc să precizez faptul că, bărbatul reţinut astăzi, autor al infracțiunii de viol în formă agravată, este o persoana fără ocupație, fără pregătire, fără venituri şi fără un domiciliu stabil.

Este necăsătorit, nu are copii şi este cunoscut ca fiind consumator de băuturi alcoolice.

Aş dori să fac o subliniere foarte importantă pentru a evita speculațiile şi anume că, acesta nu este cunoscut cu antecedente penale şi nu există nici o conexiune între inculpat şi vreun grup de criminalitate organizată investigat de către DIICOT.

De asemenea, până în acest moment, nu există nici un indiciu ori probă din care să rezulte că ar fi avut vreo formă de participație la comiterea infracţiunilor reținute deja în sarcina inculpatului DINCĂ GHEORGHE.

Cu alte cuvinte, inculpatul reținut astăzi nu este complice, instigator sau co-autor la săvârşirea celorlalte infracţiuni pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de GHEORGHE DINCĂ.

Inculpatul va fi prezentat instanței de judecată, procurorii DIICOT urmând să solicite emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele acestuia.

Procurorii DIICOT nu au ignorat nici o ipoteză de anchetă, au fost verificate toate variantele de lucru, iar la acest moment, sunt în măsură sa vă aduc la cunoştință, finalizarea dosarului până la sfârșitul acestui an", se arată într-un comunicat DIICOT.