A fost sau nu vorba despre infidelitate în căsnicia lui Dinu cu Deea Maxer?! Chiar artistul a vorbit despre asta, după ce fosta soție a fost acuzată că și-ar fi refăcut viața

Vestea că Deea și Dinu Maxer divorțează a luat prin surprindere o țară întreagă, iar fanilor cuplului nici măcar nu le trecea prin cap că cei doi vor ajunge într-un astfel de moment. Ieri, 28 martie, a fost ziua în care cei doi au anunțat că se vor separa și, tot ieri, a fost chiar și ziua în care au semnat actele de divorț.

Totuși, după vestea că aceștia vor divorța, gurile rele au început să spună vrute și nevrute în jurul acestui subiect, mulți acuzând-o pe brunetă de infidelitate.

Astfel, invitat în cadrul unei emisiuni TV, Dinu Maxer a vorbit deschis despre acest subiect, explicând concret cum este situație, cu precizarea că nici în viața sa, dar nici în a Deei, nu a apărut nicio persoană, ambii fiind singuri.

„Până în momentul divorțului nimeni, nicio ea pentru mine, sau el pentru Deea, nu au intervenit, astfel încât să ne despartă, nu a existat o a treia persoană. Eu nu am o prietenă, ea nu are prieten. Suntem amândoi singuri.(...) Dacă eu astă seară ies în club și mă duc să mă distrez și cineva îmi aduce o frumusețe lângă mine și eu apar cu ea poimâine la un restaurant, asta nu înseamnă că femeia respectivă este cea care a despărțit cuplul Maxer”, a mărturisit Dinu Maxer, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Când s-ar fi schimbat relația de iubire dintre Deea și Dinu Maxer

Dinu Maxer și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit sincer despre divorțul dintre el și mama copiilor săi, Deea Maxer. Vedeta susține că, relația de iubire dintre ei s-ar fi schimbat în momentul când a venit pe lume și cel de-al doilea copil al cuplului, mezina familiei, Maisa, aducând și o serie de argumente privind acest aspect.

„Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (...)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele... Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (...)

Noi vom rămâne împreună toată viață,noi vorm rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună. Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Adreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”, a declarat Dinu Maxer în emisiunea lui Cristi Brancu.