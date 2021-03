A fost sedat zile întregi, iar când s-a trezit a avut un șoc! Era legat de pat. Ce s-a întamplat înainte, înfiorător: „Mi-a murit în brațe...”

In articol:

A fost internat în secția ATI a Spitalului din Arad în noiembrie 2020, iar acum a decis să rupă tăcerea. Bărbatul a făcut dezvăluiri absolut cutremurătoare despre felul în care erau tratați pacienții infectați cu COVID, după ce a trăit pe propria piele tratamente inumane.

Caz cutremurătot la ATI Arad! Un fost pacient face mărturisiri halucinante

Zile întregi l-au ținut sedat, iar când s-a trezit a avut parte de cel mai mare șoc din viața lui. S-a văzut întins pe un pat, legat de mâini și de picioare și nu este singurul caz de acest gen, susține el. Dar ăsta nu e cel mai îngrozitor lucru pe care l-a trăit în unitatea spitalicească.

Cu puțin timp înainte să fie sedat, bărbatul a văzut cum un alt pacient moare efectiv în brațele lui, strigând după ajutor. Nimeni nu l-a ajutat, însă.

„Nu m-am așteptat. Mi-a murit un om în brațe – mi-a zis să-l ajut puțin să se ridice și și-a dat duhul, efectiv. L-am lăsat pe pat și am sunat la asistente, pentru că nu aveam buton de panică sau ceva de genul. Există doar niște telefoane pe ușă și mi s-a spus că ele sunt la neutralizare și că nu poate să vină nimeni.

Când au venit l-au găsit pe om înțepenit pe pat acolo. Eu speram că poate mai respiră, dar din păcate omul murise. L-au băgat în sacii negri de COVID – părerea mea e că nu a murit de Covid, pentru că era albastru la față și părea un infarct.

Ce se întâmplă în spitalele din România?

L-am văzut că dă semne de agonie. Omul avea AVC și nu prea vorbise, nu prea se mișcase din pat, era hrănit doar din 3 în 3 ture, efectiv 2 ture nici nu mișcau, nici pampers, nici nimic, și practic eu și cu un brancardier ce ne mai chinuiam să-l ținem pe om în viață.

Până la urmă a murit noaptea, am încercat să cer ajutor, am ieșit pe hol, am sunat – nimic! Absolut nimic, nici măcar nu mi s-a mai răspuns la telefon. Era 3 noaptea. (…) Tot ieșind desculț pe hol, cred că am răcit, s-au agravat simptomele. Spre dimineață am simțit că mă ia cu frisoane și am simțit febra. Până atunci nu am avut absolut nimic. Și din momentul în care a început să-mi crească febra au încercat să mi-o scadă cu ceva, dar problema era sistemul de lucru: o oră imblau prin saloane, după care trei ore stăteau la neutralizare. Am avut noroc că a venit tura bună și au văzut că am 42 de grade.”, a mărturisit bărbatul pentru Antena 3.