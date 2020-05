A fost spulberat visul românilor. Decizia este clară

In articol:

Premierul Ludovic Orban a anunțat duminică seara, după ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, că terasele vor rămâne deocamdată închise. Premierul a explicat că articolul 8, alineatul 1, din legea pentru starea de alertă prevede posibilitatea acestei măsuri.

Luni dimineața, o nouă ședință

„În art. 8 din lege, alin.1, există posibilitatea de a menţine terasele închise şi le vom ţine închise”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a anunțat că luni a convocat la ora 7:30 Consiliul Național pentru Situații de Urgență, iar la ora 8:00 va fi o ședință de guvern la care va fi adoptată Hotărârea de Guvern prin care să se pună în vigoare prevederile legii referitoare la starea de alertă.

„Hotărârea de Guvern, conform legii, este actul normativ prin care am decis să instituim starea de alertă, odată cu intrarea în vigoare a legii. Şi pe cele trei zile în care nu a fost în vigoare legea, în baza Ordonanţei 21, am instituit starea de alertă. Decizia pe care am luat-o este aceea ca, odată cu intrarea în vigoare a legii, să instituim starea de alertă prin hotărâre de guvern, în condiţiile prevederilor legale care au fost stabilite de Parlament. Hotărârea de guvern, evident, va cuprinde tot ceea ce prevede legea, planul de măsuri cu cele trei anexe, şi odată cu adoptarea hotărârii de guvern, practic rămânem în stare de alertă, o stare de alertă în care, de data asta, avem la dispoziţie toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea legii”, a declarat Ludovic Orban.

El a spus că după ce va merge luni în Parlament va convoca reprezentanții tuturor instituțiilor de control pentru a dispune măsurile necesare aplicării stării de urgență. „Vor fi pe teren”, a dat asigurări Ludovic Orban.

„Vom apela la toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie pentru a ne asigura că instituţiile publice, agenţii economici, cetăţenii respectă regulile pe care le-am impus şi vom lua toate măsurile pentru a apăra sănătatea şi viaţa oamenilor. Odată cu instituirea stării de alertă în baza legii, practic avem toate prevederile constituţionale necesare pentru a utiliza toate instrumentele legale pentru a ne asigura de această respectare a legii”, a subliniat premierul.