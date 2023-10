"A fost un pic cam prea mult pentru mine" Gina Pistol nu a mai putut să tacă. Soția lui Smiley a spus clar ce se întâmpla de fiecare dată după filmări, până să renunțe la televiziune. Asta a făcut-o, de fapt, să ia o pauză de la tot

In articol:

Fără doar și poate, Gina Pistol se numără printre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară și una dintre moderatoarele pentru care telespectatorii stăteau cu sufletele la gură, la fiecare apariție a sa.

Ei bine, însă, anunțul privind decizia pe care a luat-o în ceea ce privește retragerea din televiziune i-a luat prin surprindere pe toți, puțini fiind cei care au înțeles exact de ce blondina a hotărât să facă asta.

În acest sens, soția lui Smiley a făcut o serie de noi declarații despre acest subiect, precizând că un lucru care se întâmpla după finalizarea filmărilor a fost un factor în decizia finală de a renunța la televiziune.

Gina Pistol, despre proiectele pe care le-a moderat

Puțini au fost cei care au înțeles cu adevărat de ce Gina Pistol a dorit să renunțe la televiziune pentru o perioadă, aceasta precizând, de fapt, în nenumărate rânduri că dorește să petreacă mai mult timp alături de familia sa, în special alături de micuța ei, Josephine.

Așa se face că, unul dintre motivele care a contribuit mai mult la această hotărâre, aceea de a se retrage de pe micile ecrane, este faptul că după finalizarea filmărilor pentru emisiunile pe care le modera, aceasta simțea să aibă parte de liniște, să se relaxeze, însă bineînțeles, în prezent, fiind mămică, nu mai poate face același lucru.

”Cele două proiecte din care eu am făcut parte sunt niște proiecte foarte grele și foarte solicitante. Când eram fără copil, după ce terminam un proiect, îmi puteam permite luxul de a avea o lună, două de liniște ca să mă adun, să-mi încarc bateriile. Dar acum cu copilul eu nu-mi permit să îmi fie rău, nu îmi permit să trag un pui de somn oricând am eu chef sau să mă izolez două-trei zile de fiica mea, să mă adun eu. Că eu așa funcționez. Sunt un om care dă, care dăruiește, dar cu toate astea, simt că am nevoie de perioade ca să-mi încarc bateriile. A fost un pic cam prea mult pentru mine și am preferat să iau o pauză, să mă ocup de familie, să mă ocup de mine și cine știe”, a declarat Gina Pistol, pentru Ego.ro.

Vedetei îi lipsesc emisiunile pe care le modera

Cu sinceritate, Gina Pistol a recunoscut faptul că îi lipsesc emisiunile pe care le modera, însă chiar și așa, pentru ea sănătatea și familia au fost cu mult mai importante, motiv pentru care a decis să ia această pauză, spunând că a simțit nevoia ”să-și tragă sufletul”.

”Și mie îmi lipsește, îmi lipsesc emisiunile. Dar sănătatea mea este mai importantă decât orice. Nu spun nu. Nu neapărat că aștept să mai crească fiica mea, eu aveam nevoie de un pic de timp ca să-mi trag sufletul. Fix ca să îmi trag sufletul. Asta este vorba”, a mai spus Gina Pistol, pentru aceeași sursă.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]