A fost un weekend de foc pentru Emilia Ghinescu! Cum a prins-o minivacanța de Rusalii pe artistă: "Încerc să le împac pe toate" | EXCLUSIV

Emilia Ghinescu știe să își împartă perfect timpul între carieră și familie. Deși zilele libere erau un moment ideal de petrecere, artista a avut parte de un weekend de foc.

În toate zilele libere, cântăreața s-a asigurat că îi bucură pe fani cu vocea ei, dar și că petrece timpul cu cei dragi exact așa cum trebuie. Emilia Ghinescu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre planurile pe care și le-a făcut pentru minivacanța de Rusalii și ne-a dezvăluit că munca bate distracția, cel puțin anul acesta.

Emilia Ghinescu [Sursa foto: Instagram]

Emilia Ghinescu, weekend de foc în minivacanța de Rusalii

De cele mai multe ori, în zilele libere artiștii se împart în două categorii, sunt cei care reușesc să plece într-o vacanță și cei care merg la concerte, spectacole și se ocupă în special de viața artistică. Nu de multe ori pe an vedetele reușesc să își ia liber la sărbătorile legale, iar acest lucru l-a confirmat recent și Emilia Ghinescu.

Artista a muncit în minivacanță, însă ne-a dezvăluit că mereu face tot ce poate ca să își împace perfect viața de familie cu cea de scenă.

"Muncim în minivacanță! Eu am concerte și vineri, sâmbătă, duminică și chiar și luni. Pentru noi, artiștii, nu există minivacanță, dar încerc pe cât posibil să îmi fac timp pentru copiii mei și în acel puțin timp care îmi rămâne să mă dedic în totalitate lor.

Toți cei trei copiii au nevoie de mine, Andrei are 25 de ani, Erika 17 și cea mai mică are 7 ani. Cea mai mare nevoie de mine are fiica mea de 7 ani pentru că este la vârsta la care este nedezlipită de mama, dar încerc să le împac pe toate și să mă împac în toate părțile", a povestit Emilia Ghinescu, pentru Wowbiz.ro.

Emilia Ghinescu [Sursa foto: Instagram]

Emilia Ghinescu a dezvăluit cea mai importantă lecție învățată ca mamă

Artista ține foarte mult la timpul petrecut alături de copiii ei, aceasta fiind și una dintre cele mai importante lecții învățate ca mamă. Vedeta recunoaște că indiferent cât ar trebui să muncească și unde s-ar afla, mereu trebuie să își facă timp pentru cei dragi.

"Întotdeauna trebuie să îți faci timp pentru copilul tău. Trebuie să-l asculți, să îl iubești, întotdeauna trebuie să îi acorzi timpul lui. Copilul tău iese din orice fel de activități pe care le ai și întotdeauna trebuie să îți faci timp pentru el. Aceasta este cea mai importantă lecție", a povestit Emilia Ghinescu, de 1 iunie.

Acum este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, însă nu sunt mulți cei care știu că Emilia Ghinescu a avut parte de o copilărie cu lipsuri, așa cum se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu.

"Aș vrea să fac foarte multe lucruri dacă m-aș întoarce în copilărie. Am trăit într-o epocă Ceaușistă, în care am avut parte de foarte multe lipsuri, părinții meu nu provin dintr-o familie bogată așa că eram ca majoritatea copiilor, copil de cartier. Am văzut marea când m-am măritat, eram deja mare și puteam să îmi permit eu lucrul acesta.

Cred că m-am bucurat de copilăria mea așa cum a fost ea la vremea respectivă. Dacă mă uit acum la copiii mei, ei au o alt fel de copilărie, bazată pe gadgeturi, pe device-uri care sunt nelipsite. Eu am avut o copilărie mai simplă. Îmi făceam din orice jucării și mă bucuram de orice lucru frumos. Ei nu se mai bucură nici măcar de primăvară", a mărturisit Emilia Ghinescu, de 1 iunie, pentru WOWbiz.ro.

