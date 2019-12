Întâmplare bizară și demnă de filmele de comedie neagră a avut loc în județul Vaslui, acolo unde un bărbat a încercat să "răpească" un cadavru.

Mai exact, o femeie a făcut plângere la Poliție, după ce un bărbat ar fi furat de la morgă, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului ei soț.

Bărbatul murise în urmă cu o săptămână, iar Marin Lila, cel care voia să pună mâna pe cadavru încerca să obțină 5000 de lei, drept ajutor de înmormântare.

Potrivit vremeanoua.ro, fosta soție a bărbatului decedat susține că acuzatul Marin Lila a încercat să fure cadavrul de la morgă.

De partea cealaltă, Marin Lila a declarat că nu a avut decât intenții bune. El credea că nu are cine să înmormânteze defunctul care stătea de o săptămână la morgă și a decis să facă o faptă bună.

Văduva s-a transformat în principalul suspect

"După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu masina mea, asa cum am putut, soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei", a declarat bărbatul acuzat că a furat mortul de la morgă, potrivit sursei citate.

Marin Lila, cel acuzat că a furat un cadavru de la morgă pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare susține, de fapt, că fosta soție a acestuia este cea care a vrut să pună mâna pe cei 5000 de lei pe care urma să-i primească, după înmormântarea bărbatului.

Potrivit vremeanoua.ro, văduva bărbatului urmează să fie chemată în fața polițiștilor pentru a da explicații.