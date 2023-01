A ieșit la iveală adevăratul motiv pentru care Andreea și Marian au divorțat. Ce s-a aflat despre despărțirea lor: "E mai bine acum decât mai târziu"

In articol:

Andreea și Marian, doi dintre finaliștii sezonului trei al show-ului moderat de Simona Gherghe, au format un cuplu apreciat de telespectatori. Chiar și după terminarea competiției, susținătorii celor doi au continuat să îi urmărească îndeaproape și s-au arătat interesați de modul în care își trăiau povestea de dragoste, în afara emisiunii.

La un moment dat, însă, au avut parte de o veste mai neașteptată: tinerii au decis să se despartă și să meargă pe drumuri separate. Abia acum Andreea a vorbit despre motivul care a stat în spatele divorțului, după ce în spațiul public a fost mediatizat cazul Mirunei și al lui Cosmin, câștigătorii sezonului șase.

Andreea a vorbit pentru prima oară despre motivul divorțului de Marian: "E mai bine acum decât mai târziu"

Andreea și Marian s-au cunoscut în cadrul show-ului matrimonial moderat de Simona Gherghe, în sezonul al treilea. S-au plăcut, s-au apropiat, iar ulterior s-au îndrăgostit și au decis să formeze un cuplu. După doar câteva luni de relație, cei doi au considerat că sunt pregătiți să-și întemeieze o familie, așa că au hotărât să se căsătorească în marea finală.

Povestea lor, care a ținut cu sufletul la gură mii de telespectatori, a continuat și în afara competiției pentru o perioadă lungă de timp. La un moment dat, însă, cei doi au anunțat că au rupt orice legătură și că au divorțat, fără să ofere prea multe detalii. Abia acum s-a aflat că motivul din spatele separării ar fi fost infidelitatea bărbatului.

O mărturisește chiar Andreea, care s-a decis să vorbească pentru prima oară despre acest subiect în mediul online, după ce a văzut cazul Mirunei și al lui Cosmin: "Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții.

Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc. Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa.

Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva. Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni.", a declarat Andreea, pe contul personal de TikTok.