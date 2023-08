A ieșit la iveală motivul halucinant pentru care tânărul din Vâlcea și-ar fi dat foc în urmă cu două luni, în plină stradă. Tatăl lui Alexandru face dezvăluiri de-a dreptul cutremurătoare: "El nu avea voie să întrerupă tratamentul"

In articol:

În urmă cu circa două luni, Alexandru, un tânăr de 19 ani din Râmnicu Vâlcea, avea să șocheze pe toată lumea după ce a decis să-și pună capăt zilelor dându-și foc în plină zi, chiar sub privirile trecătorilor. La acel moment, se credea că motivul pentru care tânărul și-a luat viața a fost din cauza faptului că ar fi pierdut 3 000 de lei la jocurile de noroc.

Acum, tatăl său, George Gogoașe, și-a expus punctul de vedere despre moartea fiului său, fiind convins că singura vinovată de tragedie este chiar mama băiatului, fosta sa soție, contrar declarațiilor femeii.

Tatăl lui Alexandru a menționat că fiul său a fost bolnav de ADHD, motiv pentru care era nevoie să ia tratament de la medicul specializat pentru tot restul vieții. Cu toate acestea, mama sa ar fi decis la un moment dat să întrerupă tratamentul, luând chiar și o adeverință de la medic în acest sens, lucru care i-a afectat starea de sănătate a tânărului, aducându-l în starea în care să-și pună capăt zilelor într-un mod brutal. Bărbatul este de părere că fosta sa soție trebuie cercetată și găsită vinovată pentru moartea fiului lor.

„Sunt tatăl băiatului care și-a dat foc peste drum de Liceul Economic și am venit să lămuresc adevărul. Copilul avea ADHD, care ea, de un an și aproape 3-4 luni de zile i-a întrerupt tratamentul. S-a dus la medicul specialist, la psihiatru, și a luat adeverință că el vrea să facă școala de șoferi. Eu asta cred că l-a făcut, pentru că el nu avea voie să întrerupă tratamentul. Medicul specialist mie mi-a spus că toată viața lui trebuie să ia tratamentul. Eu când am fost plecat în Italia eu m-am mai dus cu el la control și a zis că toată viața e dependent de tratamentul ăsta. Medicul specialist nu trebuia să dea hârtia la mână, cu toate semnăturile pe ele. Ea a căutat să ne distrugă pe toți, să fie cercetată pentru așa ceva.”, a spus tatăl lui Alexandru, George Gogoașe, conform Antena3 Vâlcea.

Ce a declarat mama lui Alexandru?

La polul opus se află mama lui Alexandru, care susține exact contrariul a ceea ce a declarat George Gogoașe. Femeia a mărturisit că fiul ei avea liber de la medic să nu mai ia tratamentul încă de la vârsta de 16 ani și că, de fapt, ar fi intrat în depresie din cauza violenței fizice și verbale, manifestată zilnic de tatăl său.

„Copilul meu a avut ADHD, nu mai avea nevoie de pe la 16 ani de tratament. Ultima dată, când a făcut 18 ani, sau exact până să facă, când voia să dea de carnet, s-a dus la doamna doctor și a luat la mână cum că el nu mai e sub tratament, să fie scos din evidență, să se ducă și la dispensar la Goranu ca să poată să dea și el de carnet de șoferi. Nu are nicio legătură ce a avut el cu depresia. Copilul meu a intrat în depresie din cauza lui taică-su, scandaluri, bătăi, scandaluri zi și noapte.”, a spus mama lui Alexandru, conform aceleiași surse.

