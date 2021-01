A încercat Adrian Năstase să se sinucidă? ”Soția mea păstrează…” Dezvăluiri emoționante în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Adrian Năstase a vorbit în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” despre cel mai controversat moment din viața lui: când s-a împușcat.

Cel mai controversat moment din viața lui Adrian Năstase a fost cel în care s-a împușcat, atunci când a fost condamnat la închisoare. S-a întâmplat în 2012, după ce a primit condamnarea de doi ani cu executare în dosarul ”Trofeul calității”, în care era acuzat de strângere de fonduri pentru campania electorală din 2004, atunci când a candidat la Președinție.

În ziua în care a primit condamnarea, aflat în locuința sa din strada Zambaccian, Adrian Năstase a intrat în biroul său, în timp ce oamenii legii se aflau chiar în casă, și a încercat să se sinucidă.

Adrian Năstase s-a împușcat în gât într-o tentativă de a se sinucide

Ziariștii care stăteau în fața casei așteptând să-l vadă pe Adrian Năstase cum va fi dus la penitenciar, au asistat la o scenă șocantă: ambulanța sosită de urgență avea să-l ducă pe fostul premier la spital. Adrian Năstase se împușcase și avea o rană la gât. A fost operat de urgență la Spitalul Floreasca, de el ocupându-se doi dintre cei mai cunoscuți medici din România: Vasile Lascăr și Ștefan Brădișteanu.(VEZI si daca a vrut Marian Vanghelie să-l bată pe Adrian Năstase )

La trei zile după operație, medicii intrau în sediul DNA, unde erau audiați. Asta și pentru că procurorii ar fi interceptat convorbiri în care prof Brădișteanu le spunea membrilor familiei lui Adrian Năstase că acesta este într-o stare foarte bună, în timp ce public declara că este în pragul unui atac de cord. Având în vedere situația, faptul că Adrian Năstase

trebuia să ajungă la penitenciar, au fost voci care au susținut că de fapt fostul premier nu a încercat să se sinucidă, ci că presupusa tentativă fusese de fapt o încercare de a evita pușcăria.

Invitat acum la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, jurnalista l-a rugat pe Adrian Năstase să lămurească episodul petrecut în urmă cu mai bine de 8 ani.(Citeste si - Adrian Nastase, despre perioada în care a fost închis )

”Ați vrut cu adevărat să vă sinucideți”, l-a întrebat Denise Rifai pe Adrian Năstase.

”Da. A fost o tâmpenie, dar așa am simțit atunci, pentru că mi s-a părut un gest de maximă umilință și nu am acceptat atunci povestea asta. Sigur, mai târziu am privit diferit lucrurile, dar era un alt moment. Polițistului care m-a împiedicat atunci să duc până la capăt gestul respectiv, îi datorez viața în mare măsură, pentru că el practic a blocat revolverul. Ne-am bătut acolo efectiv. Soția mea și acum păstrează costumul care e rupt la genunchi și haina pătată...Eu am explicat la un moment dat când câțiva idioți au pus la îndoială gestul meu de atunci și am pus și la mine pe blog și am transmis și prin niște scrisori deschise unuia care a dispărut dintr-o televiziune și l-am pus să citească un drept la replică conținând raportul medicilor legiști, le-am arătat semnele mele de pe gât. Acum privesc lucrurile astea mai detașat. Cei doi medici au fost extraordinari. Glonțul a trecut atunci la 2 mm de carotidă, iar Brădișteanu știa că am o problemă de inimă, fusesem la el înainte. Cea mai bună dovadă este faptul că imediat după ieșirea din închisoare, am plecat în Franța și am făcut o operație prin care mi s-a pus un stent la inimă, pe care-l păstrez și acum ca amintire a unei vieți destul de agitate”, a mărturisit Adrian Năstase în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” (VEZI si cum arata acum Dana Năstase, sotia lui Adrian Nastase )