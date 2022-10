A înșelat-o sau nu Antonio Pican pe Bibi? Tânărul a recunoscut totul: "Nu aș putea să țin râcă" | EXCLUSIV

In articol:

Antonio Pican a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Tânărul a vorbit despre succesul său, despre planurile lui, dar și despre relația pe care o are cu fanii. Acesta a oferit detalii picante din viața lui, a menționat că s-a despărțit de Bibi în luna martie, că nu a înșelat-o și că acum amândoi sunt

Antonio Pican, totul despre relația cu Bibi

pe drumuri diferite. Antonio, care este vlogger și cântăreț, a povestit că încă de mic i-a plăcut să fie în centrul atenției. Antonio Pican a spus care sunt calitățile și defectele lui, a povestit că urmează să scoată noi piese, că melodia “Cioburi de iubire” a avut un mare succes, dar și că i-ar plăcea să colaboreze cu Delia.

Antonio Pican și Bibi au fost un cuplu extrem de iubit de fanii lor. În urmă cu ceva timp, cei doi au decis să pună punct relației din motive cunoscute cel mai bine de ei. Antonio Pican a decis să ne dezvăluie și nouă câteva detalii de culise, spunând când s-au despărțit cu adevărat, ce se întâmplă pe planul iubirii și ce a însemnat pentru el relația cu Bibi.

"Sunt singur din martie, de șapte luni. Fiecare lucru care ți se întâmplă în viață, așa trebuie să ți se întâmple. Amândoi suntem pe drumuri diferite, eu nu sar gardul la absolut nimeni. Eu iert atât de repede lucrurile, nu aș putea să țin râcă pe o persoană. Am învățat că în viață trebuie să împrăștii doar iubire și doar bunătate, că Dumnezeu îți dă. Până la 20 de ani sunt cel mai fericit om, pe toate planurile. Pe planul de iubire, când o să fie o să fie efectiv. Fete găsești pe tot drumul, dar până o să o găsești pe aceea, o să te tot întâlnești, te formezi pe tine.(...) Știi ce mi se pare tare? Că ne-am despărțit de șapte luni și lumea tot ne întreabă de ce ne-am despărțit. Cred că atunci când o să mă căsătoresc și o să am copil, o să fie aceeași chestie. Am fost doi ani împreună. Noi am petrecut foarte mult timp unul lângă altul. A fost și greu, a fost și ușor, a fost și frumos, a fost și mai puțin frumos. A fost o relație care m-a format.", a declarat Antonio Pican.

La un moment dat, tânărul artist a primit o întrebare directă, la care mulți așteptau răspunsul. Bianca Comănici nu a ezitat și i-a transmis că mai multe comentarii afirmă că Antonio și-ar fi înșelat fosta iubită, acesta fiind de fapt și motivul despărțirii. Antonio Pican a avut o reacție care denotă că nu este uimit, ba chiar amuzat de situație, ironic cu privire la afirmațiile oamenilor. Astfel, cumva, lasă de înțeles că nu s-a întâmplat acest lucru, nefiind vorba despre infidelitate.

Antonio Pican are o nouă iubită?

După ce Bibi s-a afișat cu noul iubit, a venit rândul lui Antonio Pican să facă mărturisirea. Este sau nu din nou îndrăgostit? La această întrebare a răspuns chiar el, motivându-și cu argumente puternice afirmația.

"Sunt singur. Nu îmi fac o relație, dar nu neapărat că nu îmi doresc. Dacă vine o fată și este pâinea lui Dumnezeu și simt că e atracția aia, îți dai seama că nu o îndepărtez. Sentimentul ăsta de iubire mi se pare că nu se poate câștiga atât de ușor.", a mărturisit Antonio Pican, la Bărbați vs Femei.

