A intrat în comă la 23 de ani și s-a trezit la 58 de ani! Povestea bărbatului care a „dormit” 35 de ani: „Mi-a pus oglinda în față și eu i-am spus: Nu sunt eu!”

Manel Monteagudo a șocat o lume întreagă cu povestea lui de viață parcă desprinsă dintr-un filme science fiction. Bărbatul, marinar de meserie, lucra pe o nacă comercială, când a căzut accidental de la șase metri și s-a lovit la cap. Asta se întțmpla pe 28 februarie 1979, chiar în ziua în care împlinea 23 de ani.

A căzut în comă profundă, iar nimeni nu-i mai dădea vreo șansă să se trezească. Singura care a continuat să spere a fost soția lui, care a avut grijă de el și a stat lângă el timp de 35 de ani, cât a fost în stare vegetativă.

Pe 15 octombrie 2014 o minune avea să se întâmple. Bărbatul a deschis ochii și s-a trezit din „somnul” profund în care a stat peste trei decenii, iar nimic din ceea ce știa nu mai era la fel. Cea care îi era iubită, acum era soția lui. Nu i-a uitat chipul, chiar dacă aceasta era cu mult mai bătrână decât își amintea el.

"Prima mea impresie a fost că am avut accidentul cu o zi înainte, că sunt într-un spital, dar la Basra. În niciun moment nu am conștientizat că sunt în Spania, am crezut că era a doua zi după accident.

Pentru mine era iubita mea, nu știam ca devenise soția mea. Imediat ce i-am văzut fața, am recunoscut-o. Ceea ce nu se potrivea deloc era părul ei, pentru că acum avea foarte mult păr gri”, a declarat acesta.

Manel Monteagudo [Sursa foto: RTVE]

„Am adormit la 23 de ani și m-am trezit la 58 de ani”

După ce s-a trezit din comă a trebuit să facă recuperare și exact ca un copil mic a învățat să vorbească, să meargă sau să folosească toaleta. De departe, cel mai greu moment a fost să accepte că este cu 35 de ani mai bătrân.

„Soția mea mi-a spus că și-a cumpărat o oglindă cu mâner, pentru că în fiecare clipă a fost convinsă că mă voi trezi. Mi-a pus oglinda în față și eu i-am spus: Nu sunt eu! Acesta este un bătrân! Eu am 23 de ani! Am adormit la 23 de ani și m-am trezit la 58 de ani”, mai spune el.

De asemenea, bărbatul a aflat și că este tatăl a două fete, una de 26 de ani și alta de 37 de ani. Mai mult decât atât Manel Monteagudo a devenit și bunic.

„Nu regret absolut nimic, pentru că nu-mi amintesc nimic... Singurul lucru pe care îl regret este moartea tatălui meu, când m-am trezit el murise deja, asta a fost foarte șocant pentru mine, m-a întristat foarte mult”, a mai precizat acesta.

Manel Monteagudo [Sursa foto: Captură video ]