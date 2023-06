„A mai acceptat și el” Incredibil cât de mare a crescut David, fiul Marcelei Fota din prima căsătorie! Tânărul seamănă leit cu regretatul său tată

In articol:

Marcela Fota se mândrește cu fiul său la orice pas. Artista este mamă de băiat de circa 14 ani, iar faptul că ușor, dar sigur, devine un adolescent în toată firea, o face să își dorească să petreacă împreună cu el cât mai mult timp cu putință, pentru că știe că tânărul o să-și dorească în viitorul apropiat să stea mai mult în preajma copiilor de vârsta lui, așa cum se întâmplă cu toți adolescenții, decât cu mama sa.

Ori de câte ori îl prinde în peisaj, nu ezită să facă o fotografie cu fiul ei, ca amintire prețioasă pentru anii în care va fi pe propriile picioare. Așa s-a întâmplat și de această dată, căci Marcela Fota a reușit să adauge la colecția sa încă o imagine cu dragul său fiul, în ciuda reticenței acestuia de a se mai afișa în mediul online. Mândră de reușită sa, în glumă, artista a scris și un mesaj în mediul online, în dreptul imaginii cu fiul său.

„A mai acceptat și el o poză cu mami”, a scris Marcela Fota în mediul online.

În imaginea emoționantă, Marcela Fota și-a surprins fiul în timp ce o săruta pe frunte, semn că de acum începe să devină un bărbat în toată firea și să ia locului tatălui său, care a plecat din această lume mult prea devreme, când viața îi oferea toate motivele de bucurie.

Marcela Fota își dorește o familie numeroasă

Având în vedere că se află într-o nouă relație, Marcela Fota a fost întrebată de multe ori dacă va mai avea de gând să devină mamă. Chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe, artista nu spune „nu” venirii pe lume a unui nou copil… sau poate chiar mai mulți. Pentru că a trăit într-o familie numeroasă, cântăreața și-ar dori să ducă mai departe „tradiția” familiei sale.

„Mi-aș fi dorit să am măcar doi copii. Ținând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut, însă așa a fost să fie, să am doar un copilaș, care este minunea mea. Si a fost, așa... am spus-o exact în acest mod.

Mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Știi cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Așa că... ce o vrea Dumnezeu! Dar, nu.

Nu este vreun plan sau vreun proiect, pe care să mi-l fi propus și să zic: ''Domne', trebuie să se întâmple acest lucru!' Îmi place să dăruiesc iubire și cred că aș fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.”, a spus Marcela Fota.