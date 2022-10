A murit cântărețul de muzică populară Ionel Bebe Lazăr. Artistul era internat de mai multe săptămâni în spital

In articol:

Este doliu în muzica populară. Ionel Bebe Lazăr, un folclorist cunoscut în zona Munteniei, a decedat la 47 de ani. Artistul era internat de mai mult timp la Spitalul Fundeni din Capitală, cu probleme grave de sănătate.

Ionel Bebe Lazăr a pierdut lupta cu boala

Anunțul că Ionel Bebe Lazăr s-a stins din viață a fost făcut chiar de către apropiații artistului, care au publicat pe pagina de Facebook a bărbatului mai multe mesaje de condoleanțe. Interpretul de muzică populară trăia, de mai bine de un an și jumătate, un adevărat calvar. Fusese diagnosticat cu tumori multiple și trecuse prin două intervenții chirurgicale complicate, însă nu-și pierdea speranța. Din nefericire, organismul solistului nu a mai putut face față bolii și a cedat. Prietenii și cunoscuții lui Ionel Bebe Lazăr sunt acum devastați: "Îmi pare rău drag prieten, om minunat! Condoleanțe și Dumnezeu să te odihnească în pace!", "Este dureros să pierzi o ființă dragă. Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoșirea lui, dar moartea a fost mai puternică și ni l-a smuls dintre noi pe Ionel Bebe Lazăr. Îl vom păstra în inimile noastre tot restul vieții. Dumnezeu să-l ierte și să-i primească sufletul în gradină Sa.", "Drum lin către îngeri, suflet minunat! Ionel Bebe Lazăr, îmi pare atât de rău că nu s-a mai putut face nimic pentru tine. Dumnezeu să te odihnească în pace!", "Dumnezeu să te ierte Ionel Bebe Lazăr, băiatul meu de cântec. Să îți fie drumul lin, Dumnezeu să te primească în împărăția Lui.", "Dumnezeu să te odihnească întru slava Sa. Drum lin, om minunat. Mulțumim pentru tot!", au fost doar câteva dintre reacțiile celor care l-au cunocut și l-au apreciat pe Ionel Bebe Lazăr.

Ionel Bebe Lazăr [Sursa foto: Captură starpopular.ro]

Ionel Bebe Lazăr a luptat până în ultima clipă pentru viața lui

În ultimul interviu acordat înainte de a se stinge din viață, Ionel Bebe Lazăr spera la o minune. Artistul începuse ședințele de radioterapie și se ruga ca Dumnezeu să-l ajute să se însănătoșească: "Am avut o tumoră pe care am descoperit-o foarte târziu. Când m-am operat, medicii au constatat că au apărut și alte tumori la vezică urinară, pulmon și ficat. Acum am fost operat a doua oară și sunt pe patul Spitalului Fundeni. Doamne, să mă fac și eu bine, câte zile oi avea…viața mea e în mâinile lui Dumnezeu. De un an jumate n-am mai putut să dorm, acum mi-a făcut domnul doctor niște calmante pentru somn.

Bine că m-a adus mama mea de cântec popular, Mariana Birică, la un doctor foarte bun la Fundeni. Cred că mă va pune pe picioare după cum văd, cred că sunt spre bine. Am făcut două ședințe de radioterapie, mai am patru până sâmbătă. M-am rugat la Dumnezeu, cânt și la biserică, am zis că 'Doamne, viața mea e în mâinile Tale', să mă ajute și pe mine câte zile mai am să trăiesc. Ce or vrea Dumnezeu și doctorii.", spunea regretatul artist, pentru starpopular.ro.