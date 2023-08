Jose Paulino a murit la 127 de ani. Era cel mai bătrân om din lume

In articol:

Jose Paulino era din Brazilia și era cel mai bătrân om de pe planetă. Bărbatul a bătut orice record și a stat pe acest pământ nici mai mult, nici mai puțin de 127 de ani. Jose Paulino a trăit în timpul ambelor Războaie Mondiale. El se bucura de celebritate la o vârstă foarte înaintată.

Cum a murit Jose Paulino?!

Bătrânul și-a dat ultima suflare în casa lui din Corrego del Cafe, din Brazilia. Peste o săptămână împlinea vârsta de 128 de ani. În timpul vieții s-a autointitulat cea mai bătrână persoană de pe pământ. Totuși, au apărut niște controverse, iar niște documente ce conțin erori ar fi dus la acest titlu.

Jose s-a născut în anul 1895 și ar fi trăit în timpul celor două Războaie Mondiale, potrivit certificatului său de căsătorie.

Totuși, dacă privim în Cartea Recordurilor, titlul de cel mai bătrân om din lume este deținut de Maria Branyas Morera din Spania, care în prezent are vârsta de 115 ani.

Nepoata lui Jose Paulino a sărit imediat în apărarea bunicului său și a explicat posibilele erori care au avut loc. Eliane Ferreira dă vina pe sistem.

„Aici, la țară, oamenii sunt înregistrați de obicei când sunt mai în vârstă. Există mai multe cazuri cu documente incorecte. Există o doamnă în apropiere care are 98 de ani. Ea spune că l-a cunoscut când era doar un băiat. Atunci am devenit curioși să îi confirmăm vârsta și am căutat la oficiul de stare civilă pentru a afla ce este corect. Cu siguranță avea peste 100 de ani, cel puțin 110 ani. Acum trebuie să știm cum va fi înregistrat pe certificatul de deces”, a

declarat Eliane Ferreira potrivit spynews.ro.

