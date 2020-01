A murit Cristina Topescu. Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei.

Cristina Topescu a fost găsita se pare de un vecin, care a si anuntat la 112. Era moarta in pat, sustin surse din Antena3.

A murit Cristina Țopescu! Fosta realizatoare tv a fost găsită moartă în casă

De altfel, conform aceleiasi surse, decesul Cristinei Topescu survenise de ceva timp, poate chiar zile. Vecinii spun ca nu o mai vazusera pe Cristina Topescu de circa trei saptamani.

Cristina Topescu avea 59 de ani, era o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de televiziune. Este fiica cea mare a regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu.

"A fost găsită în pat, decedată de ceva vreme. Nu a murit astăzi. Apropiații nu au mai văzut-o de ceva vreme. Nu suferea de vreo boală cronică. Medicul legist este așteptat la ea acasă acum", a declarat Sergiu Cora la postul citat.

Din primele informații nu au existat urme de violență pe trupul jurnalistei.

Imediat după ce s-a aflat vestea tragică a serii, mai multe mașini de poliție au venit la locuința fostei realizatoare tv. De asemenea, pe strada casei unde locuia jurnalista Cristina Topescu, s-au adunat foarte mulți oameni, iar accesul este blocat.

Cine a fost Cristina Topescu. Fiica lui Cristian Topescu, gasita moarta in casa

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR.



O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.



In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania.



A revenit in televiziune in 1991,la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.