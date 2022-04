„A murit fără lumânare” Narcisa, răpusă de durere după ce tatăl său a murit chiar în Duminica Floriilor

In articol:

Narcisa trece prin momente foarte dureroase după ce, chiar în ziua de Florii, și-a pierdut tatăl. Artista a postat pe rețelele de socialziare un mesaj plin de durere în care își exprimă toată iubirea față de părintele său.

Artista, pe numele său adevărat, Narcisa Moisa, traversează o perioadă foarte dificilă din viața ei.

După ce mama ei s-a stins din vață, a venit momentul ca și tatăl ei să plece din această lume chiar de Duminica Floriilor. Atunci când ar fi trebuit să petreacă alături de oamenii dragi ei cu ocazia zilei sale de nume, artista a fost nevoită să se confrunte cu realitatea crudă și să se pregătească de înmormântare.

Narcisa Moisa a rămas fără ambii părinți

Mama Narcisei a plecat la cele veșnice în urmă cu circa 14 ani, în viață rămânând doar tatăl ei care i-a oferit cel mai de preț sprijin de fiecare dată. Bărbatul a murit în spital, fără lumânare. Într-un mesaj postat pe Facebook, artista le-a povestit fanilor ei despre cât de apropiată a fost de tatăl ei și cum o susținea în tot ceea ce făcea.

De asemenea, Narcisa i-a făcut și o promisiune celui care i-a dat viață.

„Ieri, de Florii când primeam mesaje de La mulți ani, totodata am primit si cea mai dureroasa veste, că tatăl meu nu mai este 😭😭 este acum un Înger Bun in Rai, in împărăția lui Dumnezeu alături de mama mea. Tată ai murit intr-o zi Sfânta, iar tu, erai un om bun, cel mai bun suflet, mentorul meu muzical si îndrumător in aceasta viața. Tu ma iubești enorm de mult si nu exista data in care sa vorbim telefonic sau online si sa nu îmi zici ca ma iubești si ca sunt cea mai tare. Te iubesc mult tata si o sa îmi fie dor de tine, ionut te iubește mult la fel si Davis, erai iubit de toată familia pentru sufletul tău bun, sincer si curat. Îți promit ca o sa te fac mai mândru de mine de acum înainte, o sa cant pe scena să bucur oamenii cum m-ai învățat de mic copil si ma țineai după tine, o sa lansez melodii pentru tine si toți oamenii care ma iubesc, o sa fiu "Artista lui tata" cum îți placea ție sa îmi zici, si îți promit ca la fel si copiii mei, nepoții tai o sa ducă steagul mai departe si o sa fii mândru de noi! Dumnezeu sa te ierte, tata! 😭😭😭😭😭😭 #MoisaCristian”, a scris Narcisa pe rețelele de socializare, cu durere în suflet.