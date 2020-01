Foto: Twitter

Figura emblematică din lumea baschetbalului, Kobe Bryant, a murit, duminică dimineață, într-un accident aviatic. El se afla în elicopterul său privat pe care obișnuia să-l folosească des.

Elicopterul, în care se mai aflau alte patru persoane, s-a prăbușit în Calabasas, California, potrivit The Daily Mail. Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit.

Soția sa, Vanessa Bryant, nu se afla la bord. Nici cele patru fete, Gianna, Natalia, Bianca și Capri, susțin sursele TMZ.

Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari jucători NBA

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla cauzele care au produs acest accident teribil.

În vârstă de 41 de ani, Kobe Bryant e considerat unul dintre cei mai mari jucatori NBA din toate timpurile. Are 18 All-Star game-uri in cei 20 de ani de cariera alaturi de Lakers. Bryant are 5 titluri NBA, doua NBA Finals MVP si a fost MBP-ul ligii in 2008, potrivt sport.ro

Lakers a retras ambele numere purtate de Bryant la Los Angeles, 8 si 24, dupa ce acesta a renuntat la cariera. E singurul jucator din istoria echipei care are parte de aceasta onoare.