A murit mama lui Raoul. Artistul este devastat: "Sunt mai sărac ca niciodată!"

In articol:

Familia lui Raoul este în doliu. Artistul a anunțat în urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare, că mama lui s-a stins din viață, lăsând în urmă o durere nemărginită.

Citeste si: Raoul, colegul Mirabelei Dauer, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare: "Recunosc, am continuat să..."

Raoul: "Nu o să Îl rog pe Dumnezeu să te ierte, pentru că nu are de ce!"

Vestea că mama lui a decedat subit l-a cutremurat pe Raoul. Nu de puține ori cântărețul a vorbit despre legătura strânsă pe care o avea cu părinții săi, în special cu cea care i-a dat viață: "A plecat mama. Sunt mai sărac ca niciodată. Nu o să Îl rog pe Dumnezeu să te ierte, pentru că nu are de ce. Nu I-ai greșit nici Lui, nici mie și nici familiei tale.

Știu că pleci, dar sunt fericit că sufletul tău rămâne pe pământ cu mine în tot ce fac, în tot ce sunt, în tot ce simt. Sufletul meu îți mulțumește pentru că e bun datorită ție, mamă. Să ai toată dragostea stelelor și toată lumina acolo unde pleci! Te iubesc, mamă.", a fost mesajul emoționant postat de Raoul, în mediul online.

Citeste si: Câți bani primește un medic de familie pentru fiecare pacient- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mama lui Raoul [Sursa foto: Facebook]

Raoul, susținut de părinți în cariera muzicală

Raoul este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, însă puțini știu că cei care l-au îndrumat spre muzică au fost părinții lui. Se pare că solistul a moștenit talentul din familie. Într-o postare mai veche, pe rețelele de socializare, acesta a dezvăluit că și tatăl lui a cântat o perioadă, înainte de a se căsători: "Tata a cântat până a cunoscut-o pe mama, de atunci cânt doar eu. Poate v-aţi întrebat vreodată cu cine semăn, sau de unde moștenesc talentul de a cânta. Niciodată nu cred că am vorbit prea multe despre acest lucru...îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru talentul pe care mi l-a dat, dar în egală măsură sunt mândru că am fost crescut minunat de părinţii mei, de oameni care mi-au dăruit tot ce am mai bun şi mai frumos astăzi.

Citeste si: S-a terminat de tot razboiul intre Mirabela Dauer si Raoul! Am aflat unde au plecat cei doi impreuna chiar de 1 ianuarie

Am găsit în arhiva personală o înregistrare dintr-o emisiune mai veche pe care o prezentam, în care l-am avut invitat pe tatăl meu. Este singura mea apariţie alături de tatăl meu şi singura lui apariţie la un post de televiziune, interpretând live un cântec de o frumuseţe aparte din repertoriul popular, repertoriu pe care l-a îndrăgit întotdeauna.", scria Raoul la acea vreme, în mediul online.

Raoul [Sursa foto: Facebook]