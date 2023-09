A murit Michael Gambon, actorul care a jucat rolul lui Albus Dumbledore în „Harry Potter”! Familia actorului a dat vestea tragică: „A murit cu soția și fiul căpătâiul său”

In articol:

Veste tragică pentru toți iubitorii filmului fenomen „Harry Potter”! Actorul Sir Michael Gambon, care l-a interpretat pe Albus Dumbledore, a murit la vârsta de 82 de ani, pe patul de spital, de pneumonie.

Anunțul a fost făcut chiar de familia îndrăgitului actor, de soția și de fiul acestuia, pe rețelele de socializare.

„Soț și tată iubit, Michael a murit liniștit în spital, cu soția sa Anne și fiul său Fergus la căpătâiul său, în urma unei pneumonii. Michael avea 82 de ani. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dureroase și vă mulțumim pentru mesajele de susținere și dragoste.”, a transmis familia actorului, conform The Guardian.

Cine a fost Michael Gambon?

Sir Michael Gambon a jucat rolul lui Albus Dumbledore în 6 din cele 8 filme Harry Potter, în perioada 2004- 2001, după ce Richard Harris a decedat, fiind necesar un înlocuitor.

Originar din Irlanda, Michael Gambon a primit numeroase și importante premii și distincții de-a lungul timpului. Unul dintre cel mai important moment al carierei sale de actor a fost când a primit titlul de cavaler pentru contribuțiile sale aduse teatrului, oferit chiar de regina Elisabeta a II-a.

Michael Gambon a mai jucat roluri de succes în filme precum: The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, Gosford Park, The King's Speech, Victoria & Abdul, Fantastic Mr Fox și The Life Aquatic with Steve Zissou.