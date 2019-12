“...doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregătirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe Mama...astăzi apelul s a încheiat cu vestea tristă că Domn Profesor Ene ne a părăsit, o persoană blândă care nu m-a certat nici măcar o dată în toti acei 4 ani în care m-a învăţat absolut tot ce înseamnă tenisul. A fost una dintre cele mai importante cărămizi pe care el a pus-o la această carieră minunată a mea. Mă bucur enorm că a fost alături de mine pe scena de la Constanţa atunci când am sărbătorit trofeul de la Wimbledon. ...mereu în sufletul meu! Dumnezeu să-l ierte!!”, a scris Halep.

Un mesaj de condoleanţe a fost postat şi de Tenis Club Bright, din Constanţa.