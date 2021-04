A murit! Oana Lis a făcut anunțul trist în urmă cu scurt timp! Durere de nedescris pentru vedetă

In articol:

Oana Lis a făcut anunțul cel trist. O persoană extrem de importantă pentru aceasta s-a stins din viață. Vedeta este în stare de șoc!

Oana Lis, în doliu

Oana Lis este în doliu.

Vedeta a pierdut o persoană extrem de importantă. Se pare că tatăl acesteia s-a stins din viață, el fiind în Spania.

La momentul actual, soția lui Viorel Lis se pregătește să își aducă părintele în țară, pentru înmormântare. Vedeta a postat un mesaj pe contul său de socializare despre situația actuală. Ținând cont de situația dintre cei doi, Oana a decis să îl ierte pentru tot ce i-a greșit.

"Azi am aflat ca a murit taică-meu,in Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle in cap lu' mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc. Nu aveam o relație in prezent dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a gresit in viata asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Fb, nu de la preotul care se ocupa de înmormântarea lui si de bunurile, asigurarea si bănutii rămași. Dumnezeu sa-l ierte!", a scris Oana Lis pe contul de Facebook.

Oana Lis, abuzată de tatăl său

Cu ochii în lacrimi, Oana Lis a recunoscut faptul că a fost abuzată de tatăl ei. Mama vedetei a murit atunci când aceasta avea doar 13 ani, iar la vârsta de 14 ani a vrut să își pună capăt zileleor. Cu toate acestea, partenera lui Viorel Lis a reușit să fie puternică și să treacă cu bine peste greutățile vieții.

"Tata e din Oneşti, dar n-am mai fost niciodată aici, am amintiri grele. Mă bătea, nu-mi dădea să mănânc, beam apă de la animale şi voia să mă mărit cu un cioban, deja rezolvase totul. Nu mi-e ruşine să recunosc că tatăl meu m-a abuzat şi sexual. Nu mai vorbesc cu familia mea. De asta mănânc mult acum pentru că n-am avut ce mânca. Mama a murit când aveam 13 ani. Eu la 14 ani voaim să mă omor, dar am mers mai departe. Pentru mine Viorel e familia mea. Nu am stat cu Viorel pentru bani, ci pentru că mi-a oferit respect şi siguranţă", a declarat, cu ochii în lacrimi, Oana Lis.