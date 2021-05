A murit patronul restaurantului Beirut, care a ars din temelii în 2014! George Karam s-a stins din viață în închisoare

In articol:

George Karam, patronul restaurantului Beirut din Constanța, s-a stins din viață în urmă cu câteva zile. Bărbatul se afla în închisoare, fiind condamnat la 8 ani și o lună, el fiind considerat responabil pentru moartea celor trei tinere care și-au pierdut viața în incendiu. Familia omului de afaceri a anunțat decesul acestuia printr-o postare pe un cont de socializare.

Patronul de la Beirut ceruse întreruperea pedepsei pe motive medicale

George Karam solicitase recent întreruperea pedepsei pe motive medicale. El suferea de insuficiență cardiacă, ulcer gastroduodenal și alte afecțiuni cauzate de vârsta înaintată, scrie Replica de Constanța. Afaceristul nu a mai apucat însă să vadă lumina zilei, cererea lui fiind respinsă de judecători.

Karam a fost patron al restaurantului cu specific libanez Beirut din Constanța, care a ars din temelii în seara zilei de 5 aprilie 2014. Trei tinere și-au pierdut viața în teribilul incendiu: dansatoarele Mihaela Tucă și Nicoleta Vasilițeanu și cântăreața Nicoleta Cengher. Focul a pornit la primul etaj al localului, iar cele trei fete au rămas blocate în interiorul clădirii.

Restaurantul Bierut a ars din temelii în 2014

Un an și jumătate mai târziu, omul de afaceri a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de distrugere din culpă, una de realizare a construcțiilor cu nerespectarea cerințelor esențiale existenței acestora, construire fără autorizare, complicitate la abuz în serviciu, primire în muncă a unor persoane fără încheierea contractrelor de muncă și alte 40 de infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Accident sau mână criminală, la Beirut?

În afară de pedeapsa cu închisoarea, el a trebuit să plătească și aproximativ un milion de euro familiilor victimelor, cu titlul de daune morale și materiale.

După condamnare, George Karam a încercat să se sustragă de la executarea pedepsei. El a dispărut de acasă și a fost găsit de polițiști abia după o lună, la o pensiune din județul Cluj.

George Karam a susținut tot timpul că incendiul de la Beirut nu a fost un simplu accident ci a fost vorba despre o mână criminală. De asemenea, mama Nicoletei Cengher a relatat că în seara fatidică, barmanul a fost înlocuit iar noul angajat le-a servit pe cele trei fete cu un ceai.