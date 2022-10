A murit profesorul Gheorghe Mencinicopschi. Suferea de o boală gravă și era internat de mai multe zile în spital

In articol:

Gheorghe Mencinicopschi a decedat miercuri, 19 octombrie, la vârsta de 73 de ani. Cunoscutul profesor și cercetător științific s-a stins pe patul de spital, în urma unor probleme grave de sănătate.

"Era internat de mai multe zile cu o boală gravă la plămâni"

Anunțul că profesorul Gheorghe Mencinicopschi a decedat a fost făcut de către Bibiana Stanciulov, proprietara fabricii de magiun de la Topoloveni. Aceasta susține că Mencinicopschi se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, printre care și o afecțiune gravă, la plămâni: "Profesorul Gheorghe Mencinicopschi a murit acum câteva minute la un spital din Capitală, la 73 de ani. Era internat, de mai multe zile, cu o boală gravă la plămâni. Am aflat de la familie această veste. El a suferit foarte mult după ce a ieșit din închisoare. Eu consider că a fost o mare nedreptate. Activitatea științifică a unui om nu are nimic de-a face cu justiția de la un anumit moment, i s-a luat calitatea de Doctor Honoris Causa, să i se dea înapoi post-mortem. Se eliberase acum 3-4 ani, ceva de genul, a venit foarte, foarte slăbit și cu mari probleme de sănătate de acolo, din închisoare. Nici nu a mai avut ieșiri publice de atunci, cred că a mai ieșit o singură dată. Rudele n-au spus încă unde pot merge oamenii să-și ia la revedere, dar știu că va fi înmormântat în locul său de baștină, în localitatea Domnești, județul Argeș, lângă părinții dânsului." , a declarat Bibiana Stanciulov pentru agrointel.ro.

Cine a fost Gheorghe Mencinicopschi?

Gheorghe Mencinicopschi a fost biolog, biochimist și cercetător român și director al Institutului de Cercetări Alimentare. De asemenea, a fost profesor universitar în cadrul Facultății de Biotehnologii a Universității de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară București. De-a lungul timpului a redactat numeroase lucrări științifice atât în țară, cât și în străinătate, cu privire la domenii precum alimentația, nutriția umană sau biotehnologia.

Gheorghe Mencinicopschi a ajuns în atenția presei în 2014, când a fost încarcerat după ce a primit o sentință de 8 ani de închisoare în dosarul "Telepatia", dosar care făcea referire la privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare. Potrivit octavpelin.wordpress.com, doi ani mai târziu, comisia de eliberări condiţionate de la Penitenciarul Jilava a luat în considerare cele șapte cărți scrise de profesor în timpul detenției și le-a recunoscut ca lucrări științifice, hotărând, astfel, liberarea condiționată a lui Mencinicopschi.