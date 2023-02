A murit unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din țara noastră! Bogdan Socol s-a stins din viață la doar 42 de ani

In articol:

Bogdan Socol s-a stins din viață în cursul zilei de vineri, 10 februarie. Bărbatul avea o carieră de succes de anii întregi.

Acesta s-a făcut remarcat încă din anul 2009, când s-a angajat la un cunoscut post de televiziune. Pe parcursul vieții sale, Bogdan a comentat zeci de derby-uri.

Comentatorul sportiv a încetat brusc din viață, în cursul zilei de vineri. [Sursa foto: Facebook ]

Bogdan Socol a pierit în urma unui șoc hipotermic

Bogdan Socol s-a stins din viață în circumstanțe greu de imaginat. Jurnalistul care a transmis sute de meciuri naționale și internaționale a murit în urma unui șoc hipotermic.

Vestea a venit ca un trăsnet pentru toți cei care l-au cunoscut, mai ales pentru că acesta avea o pasiune pentru a înota la temperaturi scăzute.

În urma sa a rămas o mare de lacrimi, iar cei care l-au cunoscut sunt îngenuncheați de durere.

„Mi-e greu să înțeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat. Rar mi se întâmplă să nu știu ce sa spun, să nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, nici nu stiu ce s-ar putea zice. Sunt consternat, uluit. Împreună am făcut prima ediție de Fotbal European, împreună am comentat primul Clasico la Digi, prima finală de Champions League, comentasem înainte la Boom, la Telesport, nici nu mai știu câte Clasico am făcut amândoi, cate alte meciuri, sute cred, câte emisiuni.

De ceva vreme nu mai făceam și nu mai țineam legătura, că așa e viata asta câteodată, depindem de multe și de mulți. Era născut în aceeași zi cu mama, dar anul trecut nu l-am sunat, tocmai îl pierdusem pe tata și eram cam vraiște. Că era pasionat de fotbal stiam, o vazusem de atatea ori, avea stilul lui, punea patos în tot ce comenta și facea. Nu știam de pasiunea asta nouă a lui, stiam ca-i plăcea sa înoate, dar nu așa. Mi se învârte în minte un singur gând, ceva ce i-am spus cred de zeci de ori, deja mi se întoarce stomacul pe dos: avea 3 copii!!! 3 copii reușiți. 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor. Dumnezeu sa-l odihnească în pace”, a fost mesajul lui Andrei Niculescu.

„Astăzi, în împrejurări tragice, a plecat dintre noi la doar 42 de ani un om care a iubit fotbalul și Steaua, un om a cărui voce ne va lipsi enorm și a cărui pasiune pentru sport va fi greu de egalat. Am avut privilegiul de a colabora la Fotbal European 4 ani. 4 ani de emisiuni de care îmi voi aminti cu drag.Rămas bun, Bogdan Socol, Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

Bogdan Socol [Sursa foto: Facebook ]

