Luna martie este una plină de surprize mai plăcute sau mai puţin plăcute. După o iarnă foarte blândă în care ne-am rugat cu toţii să avem măcar un pic de zăpadă de Crăciun, vremea s-a întors. În Braşov şi Sibiu ninge ca în poveşti, iar stratul de zăpadă a atins deja o cantitate destul de mare.

A nins ca în poveşti în mai multe oraşe din ţară, la sfârşitul lunii martie

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 30 martie, o atenţionare de Cod galben de ninsori moderate cantitativ şi viscol, valabilă în 14 judeţe, inclusiv Brașovul. În plus, meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de rece şi precipitaţii mixte ce vizează majoritatea regiunilor, până joi dimineaţa.

Video: Imagini suprinse la Sibiu

Conform alertei Cod Galben, în intervalul 30 martie, ora 22:00 – 1 aprilie, ora 10:00, „în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, în sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, apoi şi în vestul şi nordul Olteniei şi sudul Banatului temporar sunt anunțate ninsori în general moderate cantitativ şi se va depune strat de zăpadă local consistent. De asemenea, în zona montană înaltă, vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 65 – 75 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, în special pe parcursul nopţii de luni spre marţi (30/31 martie)”, arată ANM.

Judeţele parţial vizate de atenţionarea Cod galben sunt Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Alba şi Hunedoara, respectiv integral judeţele Covasna, Braşov, Sibiu, Argeş, Vâlcea, Gorj, Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Pe de altă parte, în intervalul 30 martie, ora 22:00 – 2 aprilie, ora 10:00, este valabilă o informare de vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte, intensificări ale vântului şi brumă.

„Vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă din an, pe parcursul zilelor de 31 martie şi 1 aprilie cu precădere în sudul ţării, unde vântul ce va sufla în general moderat va amplifica senzaţia de frig. În timpul nopţilor şi al dimineţilor se vor înregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade şi se va produce brumă, la început în jumătatea de nord, apoi şi în cea sudică. Din noaptea de luni spre marţi (30/31 martie) până în dimineaţa de miercuri (01 aprilie), aria precipitațiilor predominant sub formă de ninsoare va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane şi a celei submontane, centrul şi sud-vestul ţării, unde se va depune strat de zăpadă. În partea de sud-sud-est a teritoriului vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi trecător ninsoare. Vântul va prezenta local şi temporar intensificări în toate regiunile, cu viteze mai mari, în general de 60…70 km/h în zona montană înaltă şi cu rafale de 50…60 km/h în Muntenia, sudul Banatului şi pe litoral”, informează ANM.