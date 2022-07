A părăsit Ucraina din cauza războiului și ajută oamenii să se vindece din România. Incredibila poveste a unei terapeute din Kiev | EXCLUSIV

In articol:

În primele zile după ce Rusia i-a invadat țara natală, Valeriia a decis să-și ia inima în dinți și, împreună cu familia ei, a plecat către România, fără să aibă un plan anume pentru ceea ce va face mai departe.

Valeriia Tarabakina: „Am venit aici, în România, doar ca să ne simțim în siguranță.”

Ajunsă în București, s-a bucurat să vadă lume atât de primitoare și a continuat să își ajute pacienții din Ucraina, la distanță, pentru a trece mai ușor peste drama războiului.

Lucrurile s-au mișcat extrem de rapid pentru Valeriia în zilele de după începutul invaziei din 24 februarie. Speriată că orașul ei, Kiev, ar putea să fie încolțit de armata rusă, aceasta și-a luat mama și cele două fiice, Ivana și Kristinna, și a plecat către România. Valeriia mărturisește că ajutorul pe care l-a primit la venirea în București a mișcat-o atât de mult, încât Capitala țării noastre i-a devenit, practic, a doua casă.

„Sunt din Kiev și eu și familia mea, copiii mei, mama mea, animalul meu de companie am fugit de război pe 24 februarie. Pe 28 am trecut granița. Am venit aici, în România, doar ca să ne simțim în siguranță. Asta s-a întâmplat în urmă cu câteva luni și m-am obișnuit să fiu aici. Vreau să le mulțumesc tutror românilor pe care i-am întâlnit în calea mea, care chiar ne-au ajutat, care au arătat tot ce au mai bun din ei. Chiar apreciez felul în care voi ne tratați.(...) Aș vrea să mă întorc acasă. Îmi lipsește unitatea familiei mele, pentru că soțul meu e acolo.(...) Copiii au fost cheia deciziei. Aici, în București, am găsit o școală internațională care a fost dornică să le ofere un loc”

, a recunoscut Valeriia Tarabakina în interviul exclusiv acordat canalului de YouTube WOWnews.

Valeriia Tarabakina: „Războiul n-a adus nimic nou, de fapt.”

Războiul a coincis cu o perioadă care adusese deja schimbări majore în viața Valeriiei. În urmă cu 2 ani, aceasta a ales să se specializeze în terapia psihosomatică, o formă de psihoterapie care ajută pacienții să-și vindece anumite afecțiuni prin rezolvarea problemelor interioare, în tandem cu tratamentele recomandate de medici. Valeriia a ales acest drum pentru a-și trata, în primul rând, problemele ei cu alergiile sezoniere, însă potențialul enorm al acestei discipline a convins-o că poate să ajute și mulți alți oameni, așa cum o face în prezent cu pacienții rămași încă în Ucraina.

„Războiul n-a adus nimic nou, de fapt. În cea mai mare parte, situațiile și problemele pe care oamenii le înfruntă acum sunt lucruri amplificate pe care le aveau deja. Acum, toate beneficiile vieții lor obișnuite au fost înlăturate și au dat piept cu ceva ce era deja acolo. Cel mai mult în relații, pentru că majoritatea problemelor noastre provin din relațiile cu noi înșine, cu membrii familiei, cu societatea. Totul este despre cum mă simt eu în relație cu alții”, a mai spus Valeriia Tarabakina.