A plătit pentru o vacanță de 5 stele, dar a fost total dezamăgit de ce a primit în Bulgaria: „Afară este vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”

In articol:

Chiar dacă, în general, litoralul bulgăresc este o încântare pentru turiștii români, din cauza prețurilor și a condițiilor, iată că nu este așa de fiecare dată.

Este și cazul unui român care a plecat în țara vecină gândindu-se că o să aibă parte de câteva zile de relaxare într-un mediu plăcut. Din păcate însă, omul nu a primit nici pe departe pe măsura banilor pe care i-a plătit.

A plătit pentru o vacanță de 5 stele, dar a fost total dezamăgit de ce a primit în Bulgaria. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Bulgaria a reintrodus restricții în patru regiuni ale țării. Care sunt acestea și ce intră în vigoare

A plătit condiții de 5 stele și a primit mizerie și pânze de păianjen

Turistul român a petrecut o săptămână în hotelul pe care și l-a ales pentru acest concediu de vară, împreună cu familia lui.

Citeste si: Schimbări pentru călătorii care utilizează metroul. Cât vor aștepta oamenii în stațiile de metrou?- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Când s-a întors din țara vecină bărbatul a povestit toată experiența neplăcută de care a avut parte pe un grup de Facebook, cu scopul de a-i avertiza și pe alți turiști să fie foarte atenți ce locuri de cazare aleg.

Omul spune că a plătit pentru un hotel de 5 stele însă, atât holul clădirii cât și camera în care au fost cazați nu s-au ridicat sub nicio formă la suma de bani pe care a achitat-o.

Bărbatul povestește că, atunci când au ajuns la hotel, acesta arăta foarte frumos la exterior, însă priveliștea din interior era de-a dreptul dezolantă.

„Se potrivește perfect zicala ‘afară este vopsit gardul, înăuntru-i leopardul’. Mare si impunător în afară și în poze cu 5 stele, dar totul este de cel mult 2. Am stat in perioada 8.08 pana pe 15.08. Am rezervat camera dublă cu balcon și vedere la mare și am primit o cameră cu balconul în spatele altor 3 balcoane (de necrezut, dar greu de explicat).” , a scris românul pe grupul de Facebook „Călător în Bulgaria”.

Un român a avut parte de o surpriză neplăcută la hotelul în care și-a petrecut vacanța. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: O tânără a făcut un calcul al cheltuielilor într-o zi la Năvodari! La ce sumă a ajuns?

A vrut relaxare, însă a primit doar mizerie din partea hotelului

Pe lângă mizerie, care i-a deranjat pe români în toate zilele în care au fost plecați, aceștia spun că nici mâncarea nu a fost bună, în condițiile în care aceștia au ales un pachet care trebuia să le ofere și o masă bună.

„În hotel totul este jegos și vechi. Nu ne au făcut curățenie în cameră timp de o săptămână, chiar daca am mers zilnic la recepție să cerem acest lucru. Ne-am cumpărat singuri hârtie igienică, mâncarea slabă calitativ și aceeași în fiecare zi. Băuturile spirt medicinal și sucurile mi-au adus aminte de dozatoarele tec din 92,9 3.”, a scris turistul.

Nici piscina hotelului nu a fost o plăcere pentru român. Acesta spune că era plină de gunoaie și că nu avea cum să înoate acolo din cauza faptului că nu era curățată de foarte mult timp.

„Piscina murdară, gunoaie în ea la deschidere, foarte proastă comunicare cu recepția și în general cu personalul. O vacanță ratată din punct de vedere al hotelului.”, a mai scris românul.