"A primit trei injecții cu morfină într-o singură zi!" Ce se întâmplă în aceste momente cu Rudel Obreja? Au ieșit la iveală primele concluzii ale expertizei medico-legale, după decizia instanței de a-l elibera

In articol:

Rudel Obreja, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul "Gala Bute", trece prin momente cumplite. Fostul președinte al Federației Române de Box a fost diagnosticat în urmă cu două luni cu cancer pancreatic în fază avansată, iar instanța a decis suspendarea executării pedepsei.

Iată ce scrie în raportul de expertiză medico-legală, care motivează hotărârea magistraților!

Citeste si: O nouă boală a apărut în Europa, după 40 de ani de la ultimul caz. În ce țară au fost depistate primele cazuri

Rudel Obreja a slăbit 20 de kilograme, din cauza bolii

Rudel Obreja a slăbit 20 de kilograme în cele patru luni petrecute în spatele gratiilor. Potrivit raportului de expertiză medico-legală, publicat de fanatik.ro, fostul președinte al Federației Române de Box se confruntă cu pierderi mari de greutate din cauza bolii cu care a fost diagnosticat: "Arată că petentul a pierdut în greutate 20 de kg aşa cum este specificat în raportul de expertiză medico-legală, rectificând astfel ceea ce a susţinut la termenul anterior, când a menţionat că a pierdut 16 kg, apreciind că pierderea în greutate atât de dramatică se întâmplă pentru că organismul petentului nu mai poate să asimileze substanțele nutritive din mâncare, dar şi faptului că, în spital, alimentele primite nu sunt în concordanţă cu dieta pe care petentul trebuie să o respecte.", se arată în documentul prin care instanța motivează decizia suspendării executării pedepsei în cazul lui Rudel Obreja.

Citeste si: ,,Altfel nu intru în ring”. Ce condiție a pus Andreea Tonciu pentru a accepta să se lupte cu Bianca Drăgușanu în cușca MMA- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Rudel Obreja [Sursa foto: Facebook]

Lui Rudel Obreja i se administrează zilnic injecții cu morfină

Același raport arată că Rudel Obreja are nevoie zilnic de morfină. Pe 17 iulie, când încă se afla în penitenciar, acestuia i-au fost administrate nu mai puțin de 3 injecții cu morfină, din cauza durerilor "peste media de suportabilitate": "Arată că petentul are dureri peste media de suportabilitate, fiindu-i administrată morfină zilnic, în data de 17.07.2022 i-a fost administrată chiar de 3 ori, mai mult, înrăutățirea stării de sănătate are loc aproape instantaneu, ori în aceste condiţii, în cazul în care el se va afla în penitenciar, procedura pe care trebuie să o urmeze pentru a beneficia de servicii medicale, este una greoaie, ceea ce ar putea duce la consecinţe tragice pentru acesta.", mai scrie în documentul prin care magistrații își motivează hotărârea.

Citeste si: Rudel Obreja, diagnosticat cu cancer! Familia cere întreruperea pedepsei primite în dosarul "Gala Bute"

Amintim că Tribunalul Ilfov a admis pe 22 iulie cererea de suspendare a executării pedepsei în cazul lui Rudel Obreja pentru o perioadă de trei luni. Decizia a fost luată la scurt timp după ce fostul jucător de box a fost diagnosticat cu cancer în fază avansată, pentru ca acesta să poată urma un tratament medical adecvat.

Rudel Obreja [Sursa foto: Captură video]