”A scos cuțitul” Maria Andria, mama și iubitul ei, la un pas de tragedie, după ce au urcat într-un taxi. Ce au pățit cei trei, în mijlocul Bucureștiului

Maria Andria se împarte între Grecia și România, după ce s-a făcut remarcată în muzică, datorită unor show-uri TV, dar și din postura de fostă iubită a lui Cătălin Scărlătescu.

Astfel că drumurile sale spre București sunt destul de dese, dar niciodată nu călătorește singură. Iar pentru asta are și un motiv foarte serios.

Maria Andria, mama și iubitul ei, la un pas de tragedie, după ce au urcat într-un taxi [Sursa foto: Facebook ]

Un taximetrist le-a pus viața în pericol

Artista spune că de frică nu călătorește singură, pentru că de multe ori a trecut prin situații neplăcute, iar cea mai recentă a avut loc chiar în București, zilele trecute.

Blonda se afla alături de iubitul și mama ei, dar și de alți prieteni de origine greacă și cu toții voiau să ajungă la hotelul unde s-au cazat.

Astfel că, pentru un drum mai rapid și sigur, cei cinci au decis să meargă cu un taxi, doar că inevitabilul s-a produs imediat după ce au urcat în mașină, atunci când a

dispărut orice urmă de siguranță.

Conform spuselor sale, după ce au ajuns să stabilească o sumă pentru cursa lor, șoferul de taxi i-a băgat pe un alt drum, i-a ocolit, iar la finalul cursei le-a cerut mai mulți bani decât vorbiseră la început.

Și pentru că mama blondinei nu a dorit să îi ofere suma cerută ulterior, șoferul, spune Maria Andria, i-a amenințat cu un cuțit, pe care-l avea la vedere.

De teamă, îngroziți, i-au dat bărbatului toți banii pe care îi aveau, iar apoi au luat-o la sănătoasa, traumatizați, șocați și cu lacrimi în ochi.

„ Greșeala a fost că unul dintre prieteni a vorbit în greacă și s-a auzit că suntem străini și un taximetrist a zis că o să cheme el un alt taximetrist, că acolo exista doar un taxi(...) eram 5 persoane, nu puteam toți să intrăm la un taxi.(...) Nu ne ducea la hotel, ne-a dus pe alte drumuri.(...) Ne-a dus pe un drum care nu avea lumini. S-a oprit primul taximetrist, care vorbea în altă limbă.(...) Ceilalți s-au panicat, au rămas fără bani. După aia, taximetristul cu care eram noi înăuntru a zis să-i dăm 70 de lei. Mama a zis ”păi nu, am negociat că o să fie 40”. Mama a scos 50. Nu știu cum a făcut, că cei 50 de lei au dispărut, i-a călcat cu piciorul și a scos el una de 10 și a zis ”mi-ai dat 10”.(...) A scos cuțitul, ne-am panicat toți. Pe mine m-a luat plânsul.(...) Iubitul meu nu înțelegea ce se întâmpla. I-a dat tot ce avea și a deschis să plecăm și după ne-a înjurat. Mama a avut atac de panică și eu plângeam. Tremuram foarte rău. Nu am mai văzut așa ceva. Am înțeles că există foarte mult rasism cu străinii”, a spus Maria Andria, în cadrul unei emisiuni TV.