„A scos pistolul și mi-a zis să mai cânt o piesă!” Cristi Dules își amintește cum a rămas de frică la o petrecere cu 4 oameni | EXCLUSIV

Cristi Dules este obișnuit ca, din când în când, evenimentele la care urcă pe scenă să ia o întorsătură neașteptată din cauza unuia sau mai multo invitați care s-au entuziasmat prea tare.

Cristi Dules: „Am rămas doar noi, cu cântarea, și ei, dar nu ne înțelegeam.”

O întâmplare din timpul unei petreceri în Belgia îi va rămâne, însă, mereu întipărită în minte, după ce a fost forțat atunci să cânte deși era speriat de moarte.

Plecat într-o țară străină să-i bucure pe românii de acolo, Cristi Dules nu și-a imaginat niciodată că va fi martor, în inima Occidentului, la o scenă parcă scoasă dintr-o nuntă cu interlopi. Chiar dacă era departe de România, savoarea scandalurilor de la petrecerile est-europene n-a lipsit și, culmea, nu românii au fost cei care l-au făcut pe Cristi să transpire de frică până a doua zi dimineața.

„Am cântat în Belgia, în centrul Bruxellesului. A închiriat cineva un restaurant pentru români. Două fete au venit cu doi albanezi. Albanezii au rămas singuri cu ele până dimineața, la 5, pentru că au tras de 3 ori cu pistolul și au fugit toți. Am rămas doar noi, cu cântarea, și ei, dar nu ne înțelegeam. Nu vorbeam nici noi albaneza, nici ei româna”,

le-a povestit amuzat Cristi Dules

Cristi Dules: „Când nu voiam să mai iau bani, făceau semn cu pistolul să iau bani.”

Pus în fața faptului împlinit și obligat să presteze pentru invitații „speciali”, Cristi și trupa sa de instrumentiști au jucat situația ca niște profesioniști adevărați ce sunt și au ținut-o tot

într-o petrecere ore în șir. Înlemnit de fiecare dată când unul dintre albanezi îndrepta pistolul către el, Cristi nici n-a mai îndrăznit să vorbească despre plecare până audiența nu s-a plictisit.

„Nici n-am îndrăznit să le spunem că trebuie să plecăm, pentru că avem avion la ora 5 dimineața...cum să le zici când stăteau cu pistolul scos către tine? Am zis <<Stau, nu-i problemă!>> Dădeau bani, mai cântam...când nu voiam să mai iau bani, făceau semn cu pistolul să iau bani. Am zis <<E ok, suntem bine!>>”, a adăugat Cristi Dules.