A șocat o lume întreagă cu mărturisirea făcută! Tânăra a devenit virală pe internet: ”Am 21 de ani și sunt mama unei fete de 15 ani”

O tânără, în vârstă de 21 de ani, a șocat o lume întreagă! Hunter a făcut o dezvăluire incredibilă, într-un clip postat pe aplicația celebră TikTok. Aceasta a spus într-un videoclip că este mama unei fete de 15 ani, asta în condițiile în care ea are vârsta de 21 de ani. Blondina a vorbit și despre problemele pe care le are din cauza faptului că este o mamă atât de tânără.

Hunter a explicat că nu este luată în serios de profesorii fiicei sale, din cauza

vârstei fragede pe care o are. Mai pe scurt, nimeni nu o crede pe Hunter că la 21 de ani are o fată de 15 ani!

„ Realizez că la 21 de ani sunt mama unei fete de 15 ani. Niciun alt părinte sau angajat al liceului ei nu mă va lua în serios. Parcă văd cum voi fi întrebată în ce clasă sunt când mă voi duce la evenimentele ei… Cum o să reușesc să o învăț să conducă…de abia pot eu să ajung într-un anumit punct”, a spus Hunter, conform presei străine.

Imediat cum a făcut această dezvăluire extrem de șocantă, fata a fost luată la întrebări de către internauții, care erau curioși cum a putut să devină mamă la vârsta de 6 ani.

Care este, de fapt, adevărul

Hunter a explicat pe internet, faptul că fata de 15 ani este de fapt sora ei vitregă. Tânăra de 21 de ani a fost nevoită să o ia sub tutela ei, după ce tatăl acestora a murit în anul 2015, iar mama adolescentei a murit, acum câteva luni.

” Am 21 de ani, sunt studentă și angajată, dar o pun pe Gracie deasupra nevoilor mele. De exemplu, acum stau în mașină în timp ce toți prietenii mei sunt afară. Ea are antrenament și nu vreau să o las singură. Dar sunt fericită să o văd cum iese bucuroasă alături de toți prietenii ei.

Mulți mi-au spus că postez povestea mea pe TikTok special ca să vadă ea și să se simtă prost. Însă nu o interesează. Sunt fericită că locuiește cu mine și că este în siguranță. Am mai fost întrebată dacă este totul legal. Da, totul este 100% legal. Am 21 de ani și sunt mama unei fete de 15 ani. Am absolvit liceul acum trei ani”, a mai spus ea”, a povestit Hunter, pe Tiktok.