Petre Roman a ştiut că Marius Elisei nu e soţul potrivit pentru fata sa. În ianuarie 2014, Oana Roman a făcut cununia civilă cu Marius Elisei, eveniment la care a participat şi tatăl miresei, fostul premier Petre Roman. Acesta a participat la eveniment, dar nu a fost şi la petrecerea de după. (vezi cu cine ar fi fost înşelată Oana Roman de Marius Elisei)

„Mi-am cunoscut deja ginerele, dar nu stiu cum este ca om. Am vorbit cu Oana azi, am simtit o emotionata. Cred ca de abia acum realizeaza ce i se intampla, pasul pe care il face„, a declarat Petre Roman.„Mi s-au inmuiat picioarele si mi s-au umplut ochii de lacrimi cand am vazut cand de frumoasa e Oana gravida. Am mari emotii cand ma gandesc la momentul in care fiica mea va da nastere primului copil. Am sa fiu langa ea si am sa o sprijin„, a mai spus Petre Roman.

Petre Roman a ştiut că Marius Elisei nu e soţul potrivit: "Este o decizie luată după foarte multă gândire"

Miercurea trecuă, Oana Roman a anunţat că s-a separat de Marius Elisei. „A fost o zi în care am anunțat că eu și Marius ne-am separat, dar să știți că nu este sfârșitul lumii, nu moare nimeni. Este o decizie luată după foarte multă gândire, după foarte mult timp în care am pus în balanță totul și cred că este cea mai bună decizie, atât pentru el, cât și pentru mine. Cred că fiecare merităm să fim fericiți și mai ales cred că Iza merită să fie fericită.”, a spus Oana Roman.

„Și eu cred că o să putem și vreau să fim amândoi destul de responsabili încât să putem să creștem acest copil frumos și să avem o relație extrem de civilizată. Dar nu mai spuneți, vă rog: «Îmi pare rău», pentru că nu aveți de ce să vă pară rău. Eu sunt foarte asumată, știu ce am de făcut și este o decizie pe care am luat-o într-un mod extrem de asumat. Mulțumesc însă miilor de mesaje pe care le-am primit”, a mai declarat Oana Roman.